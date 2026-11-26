El licenciado dará este viernes y el sábado dos importantes charlas relacionadas sobre salud mental y deporte. La actividad es libre y gratuita.

La Secretaría de Desarrollo Social y Salud y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Rada Tilly invitan a participar del encuentro “Lo que te hace jugar”, con la presencia del licenciado Juan Manuel Brindisi, psicólogo deportivo de Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Se trata de un espacio de encuentro y reflexión destinado a jugadores y jugadoras amateur de distintas disciplinas deportivas, para conversar sobre la motivación, la presión, la frustración, los vínculos dentro de los equipos y la salud mental en el deporte.

La cita será este viernes a partir de las 18:30 en instalaciones del SUM de la Escuela Nº 718, que se encuentra ubicada en calle Coronel Tomás Espora 275.

Cabe destacar que la actividad es libre y gratuita por lo que se invita a participar, inscribiéndose en el siguiente enlace:

https://tinyurl.com/InscripcionViernes27Nov

Asimismo, al día siguiente, se desarrollará el encuentro “Sostener la escena: oficio, club y salud mental”, que contará también con la presencia del licenciado Brindisi.

Será una charla destinada a entrenadores y entrenadoras, preparadores físicos, integrantes de cuerpos técnicos, dirigentes y profesionales de la salud mental vinculados o interesados en el deporte.

Un espacio de encuentro e intercambio para reflexionar sobre el oficio de cada rol y aquello que sostiene la escena deportiva día a día.

La jornada se desarrollará a partir de las 10:30 en instalaciones del Centro Cultural Rada Tilly. Esta actividad también es libre y gratuita y los interesados en participar podrán hacerlo inscribiéndose en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/Inscripcionsabado28nov