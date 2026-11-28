La convocatoria estará vigente del 1 al 23 de diciembre. En esta instancia, de carácter excepcional y complementaria, podrán inscribirse únicamente docentes que ya cuenten con legajo en la Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, convoca a la comunidad docente a participar de la inscripción al listado de Interinatos y Suplencias para el cargo de Profesor de Orientación y Tutorías (POT) del Nivel Secundario, correspondiente al Ciclo Lectivo 2027.

El período de inscripción se extenderá desde el 1 hasta el 23 de diciembre de 2026, de acuerdo con lo establecido en la Resolución ME Nº 740/26.

REQUISITOS

La convocatoria tiene carácter excepcional y complementaria al proceso ordinario de conformación de los listados de Interinatos y Suplencias, cuya inscripción se realiza habitualmente a partir del mes de junio de cada año. Por tratarse de esta instancia extraordinaria, podrán participar exclusivamente quienes ya posean legajo en la Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria (JCDES).

Están habilitados para inscribirse los interesados que acrediten título docente para el Nivel Secundario y aquellos que cuenten con alcance D (Docente) en la Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria.

Asimismo, la convocatoria contempla a profesionales con títulos de licenciatura en Psicología, Psicopedagogía, Historia, Trabajo Social, Comunicación Social, Teología, Filosofía, Antropología, Relaciones Públicas, Sociología y Ciencias de la Educación, así como en otras carreras afines a las Ciencias Sociales y la Educación.

La inscripción se realizará exclusivamente a través de la Plataforma de Inscripción de la Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria. Para realizar consultas, los interesados podrán dirigirse personalmente a la sede de la Junta o comunicarse únicamente por correo electrónico a inscripciones.jcdes@educaciónvirtual.chubut.edu.ar.

PUBLICACIÓN

La convocatoria busca reconocer la importancia del Profesor de Orientación y Tutorías en las instituciones educativas, por su intervención en el acompañamiento sostenido de las trayectorias escolares. Su tarea comprende el diseño e implementación de estrategias para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, anticipar situaciones complejas y promover el trabajo articulado con los distintos actores institucionales, las familias y la comunidad.

En este sentido, la conformación de un listado específico permitirá reconocer las particularidades de esta función dentro de la escuela secundaria y contemplar, mediante la asignación de un puntaje adicional, tanto las capacitaciones vinculadas al desempeño del rol como la antigüedad acumulada en el cargo.

Los requisitos y criterios establecidos para acceder al listado fueron abordados y acordados en las distintas mesas técnicas, con la participación de representantes de las organizaciones gremiales docentes y autoridades del Ministerio de Educación.

La Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria tendrá a su cargo el proceso de inscripción y clasificación. Según el cronograma previsto, el listado provisorio de Interinatos y Suplencias para cargos POT se publicará durante la primera semana del Ciclo Lectivo 2027. A partir de esa publicación se habilitará un período de diez días hábiles para presentar reclamos y solicitar enmiendas. En tanto, el listado definitivo está previsto para marzo de 2027.

La convocatoria se enmarca en las disposiciones de la Resolución ME Nº 740/26 – Anexo A, la Resolución N.º 315/26 SST-STR y la Disposición Nº 34/26 JCDES – Anexo I, que contiene el instructivo para la inscripción complementaria al cargo de Profesor de Orientación y Tutorías.