Derrotó 2-1 a Gimnasia de Jujuy por el partido de vuelta de los cuartos de final. En la próxima instancia su rival será Atlanta.

El Deportivo Madryn se clasificó este sábado para las semifinales del torneo Reducido de la Primera Nacional de fútbol al derrotar de local por 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El partido, que se jugó en el estadio Abel Sastre, tuvo el arbitraje de Joaquín Gil, y correspondió a los cuartos de final.

El elenco chubutense se quedó con la victoria y clasificación para las “semis” con goles de Luis Silba y Julián Cosi. El descuento de los jujeños lo marcó Octavio Bianchi en tiempo cumplido.

De esa manera, el “Aurinegro” se metió en las semifinales del Reducido -sigue con el sueño intacto de lograr el ascenso a Primera- y en la próxima instancia su rival será Atlanta, que en cuartos de final dejó en el camino a Ciudad de Bolívar.