El Deportivo Madryn se clasificó este sábado para las semifinales del torneo Reducido de la Primera Nacional de fútbol al derrotar de local por 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
El partido, que se jugó en el estadio Abel Sastre, tuvo el arbitraje de Joaquín Gil, y correspondió a los cuartos de final.
El elenco chubutense se quedó con la victoria y clasificación para las “semis” con goles de Luis Silba y Julián Cosi. El descuento de los jujeños lo marcó Octavio Bianchi en tiempo cumplido.
De esa manera, el “Aurinegro” se metió en las semifinales del Reducido -sigue con el sueño intacto de lograr el ascenso a Primera- y en la próxima instancia su rival será Atlanta, que en cuartos de final dejó en el camino a Ciudad de Bolívar.