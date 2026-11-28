El CAFA venció por penales 4-2 a Deportivo Roca y el “Camión” derrotó 5-3 a Nueva Generación.

Ameghino y Camioneros definirán al campeón del Clausura de la B

Se jugaron este sábado las semifinales del torneo Clausura B “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Florentino Ameghino se convirtió en el primer finalista del certamen al vencer por penales 4-2 a Deportivo Roca, en un partido donde al término de los 90’ reglamentarios, habían igualado 3-3.

En el tiempo regular, los goles del CAFA los marcaron Román Ignacio, Maximiliano Guevara y Eric Castro. Mientras que para el “Albirrojo”, anotaron Matías Cuyul, Andrés Aybar -en contra- y Alessandro Herrera.

El árbitro del partido, Marcelo Ugarte, expulsó en el local a Elio Salazar, Román Ballesteros y al arquero Sebastián Garzón. Mientras que en Ameghino vio la roja el guardavallas Matías Romeo.

En la ejecución desde los doce pasos, el defensor Amir González -que atajó en lugar del expulsado Romeo-, contuvo dos disparos, para de esa manera, el CAFA se clasifique a la final.

En la otra semifinal y que comenzó una hora antes, Camioneros Patagónicos le ganó de visitante 5-3 a Nueva Generación y se convirtió así en el segundo finalista del certamen de ascenso.

Los goles del “Camión” los anotaron Matías Carrizo, Marcos Bellido, Claudio Ojeda -de penal- y dos de Santiago Díaz. Los tantos de “La Nueva” los marcaron Fabián Zúñiga, Pablo Amaya, desde el punto de penal y Lucas Becerra.

Además, en la etapa inicial el arquero Matías Andrade, de la visita, le contuvo un penal a Joaquín Tula. El árbitro fue Luis Marcial quien expulsó a Gabriel Toledo y Mario Hernández, ambos en el segundo tiempo.

Panorama de semifinales

SABADO 28

- Deportivo Roca 2 (3) / Florentino Ameghino 4 (3).

- Nueva Generación 3 / Camioneros 5.