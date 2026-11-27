Deportivo Roca recibe este sábado desde las 16 a Florentino Ameghino y una hora después, Nueva Generación hará lo propio ante Camioneros. En caso de empate en las semifinales, habrá penales.

Deportivo Roca recibirá este sábado a Florentino Ameghino y Nueva Generación hará lo propio ante Camioneros Patagónicos, en las semifinales del torneo Clausura B “José Portu Guerreiro” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido entre el “Albirrojo” y el CAFA dará comienzo a las 16 y será controlado por Marcelo Ugarte, mientras que el de “La Nueva y el “Camión” se iniciará una hora después, con el arbitraje de Luis Marcial.

Roca viene de eliminar en cuartos de final a Caleta Córdova a quien derrotó por 3-0 a Caleta Córdova, mientras que Ameghino le ganó 3-2 a Manantiales Behr de Ciudadela.

Por su parte, Nueva Generación se metió en esta instancia al derrotar por 5-3 a Ferrocarril del Estado, mientras que Camioneros, quien es el campeón del Apertura y el mejor de la Tabla Anual, venció 3-0 a Oeste Juniors.

En caso de que ambos partidos terminen igualados, se procederá a la ejecución de disparos desde el punto del penal.

Programa de semifinales

SABADO 28

- Deportivo Roca vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Cancha: Deportivo Roca.

Hora: 16.

- Nueva Generación vs Camioneros.

Arbitro: Luis Marcial.

Cancha: Nueva Generación.

Hora: 17.