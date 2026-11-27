El evento tendrá lugar el lunes 7 de diciembre, a las 21, en el Club Huergo. Reunirá a representantes de 40 disciplinas y reconocerá a deportistas, dirigentes y protagonistas del deporte local.

Este viernes, en el Hotel Deportivo, se realizó la presentación oficial de una nueva edición de La Noche Mágica del Deporte, con la presencia de funcionarios municipales, concejales, representantes de la Asociación de Prensa Deportiva de Comodoro Rivadavia (APreDe), dirigentes y deportistas.

La ceremonia, declarada de interés municipal, deportivo y legislativo, convocará a representantes de alrededor de 40 disciplinas deportivas. Los ganadores de cada terna competirán por la Mara Dorada al Deportista del Año, mientras que también se entregará el premio Choique al Embajador Deportivo.

En representación del intendente Othar Macharashvili, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, destacó la importancia de esta celebración, al afirmar “es una noche muy importante para el deporte de la ciudad, que reconoce no solamente a los deportistas, sino también a los dirigentes, colaboradores y periodistas que acompañan la actividad. Será un mimo para todos aquellos que durante el año hicieron un sacrificio enorme”.

Por su parte, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, valoró la recuperación de esta tradicional fiesta deportiva, impulsada nuevamente por APreDe el año pasado después de una década. “Lograron recuperar una celebración emblemática de nuestra ciudad y que tiene un valor muy importante para cada deportista. Estamos orgullosos por la tarea conjunta y estamos seguro que el 7 de diciembre vamos a vivir una gran fiesta”, manifestó.

En tanto, el referente de APreDe, Osvaldo Bonino, agradeció el acompañamiento municipal y destacó el desafío de organizar nuevamente el evento. Además, adelantó que esta edición incorporará dos reconocimientos: al mejor dirigente deportivo de la ciudad y al club que brinde mejores condiciones para el trabajo de la prensa deportiva, tanto en infraestructura como en colaboración y acceso a la información.