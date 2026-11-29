La jornada final reunió a vecinos y vecinas en una feria de emprendedores, la marcha céntrica y un festival artístico, para cerrar una agenda que incluyó deportes, talleres y acompañamiento a familias.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, encabezada por el intendente Othar Macharashvili y a través de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, acompañó el cierre de la Semana del Orgullo con una jornada de encuentro y celebración abierta a toda la comunidad.

Las actividades finales reunieron a vecinos y vecinas en una feria de emprendedores, la tradicional movilización por las calles céntricas y un festival artístico en el Centro Cultural, coronando una agenda de propuestas culturales, deportivas y de sensibilización.

Al respecto, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa, destacó la participación ciudadana durante toda la semana y valoró la importancia de sostener espacios de encuentro. "Es una jornada muy linda que culmina la Semana del Orgullo con una feria que tuvo muy buena convocatoria. Lo más valioso es que participa toda la sociedad; es un día afectivo y de alegría frente a las distintas problemáticas que muchas veces le toca atravesar al colectivo", expresó.

Asimismo, la funcionaria remarcó el compromiso de la gestión municipal en el sostenimiento de políticas públicas con perspectiva de género y diversidad, y agradeció el trabajo de los equipos técnicos del área. "Siempre contamos con el respaldo del Municipio para acompañar las atenciones de género y las políticas destinadas a mujeres y diversidades. Quiero agradecer profundamente a la sociedad por su participación y al equipo de Diversidad, encabezado por Daniela, que se pone al hombro un trabajo enorme y sostiene una agenda muy activa", señaló.

En este marco, también se destacó el acompañamiento de distintos sectores del gabinete municipal y de referentes comunitarios que formaron parte de las instancias desarrolladas a lo largo de la semana.

Por último, Cativa realizó un balance positivo de las iniciativas recientes, que incluyeron encuentros deportivos de newcom, jornadas de pintada de banderas y espacios de contención y asesoramiento. "Tuvimos reuniones muy importantes para atender y acompañar a las familias diversas, brindando herramientas ante las distintas situaciones que se presentan. Hoy culminamos una semana verdaderamente orgullosa", concluyó