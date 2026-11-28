El elenco comodorense goleó 3-0 a Hispano Americano de Río Gallegos en la final de la Región Patagónica de la Copa Federal Amateur. En cuartos jugará en Bahía Blanca ante Villa Mitre.

El plantel femenino de Primera división de Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia se consagró este sábado campeón de la Región Patagónica de la Copa Federal Regional Amateur de fútbol.

El elenco “ferroviario” se impuso por 3-0 de local ante Hispano Americano de Río Gallegos y de esa manera conquistó el título regional patagónico.

Los goles de la consagración -en La Nueva Salitrera- los marcaron Nahiara Andrade (20’ PT), Yasmín Bonifacio (27’ PT) y Rosa Aramburu (19’ ST).

De esa manera, Ferro, que en el partido de ida había empatado 1-1, avanzó a la próxima instancia del Regional, donde lo espera Villa Mitre. El partido, correspondiente a los cuartos de final, se jugará dentro de una semana en Bahía Blanca.