El piloto comodorense, con Peugeot 208, quedó entre los diez mejores de la clasificación en el autódromo Ciudad de Viedma, donde el más veloz fue Tomás Vitar (Nissan March).

El piloto comodorense Renzo Blotta, al comando de un Peugeot 208, quedó este sábado octavo durante la segunda clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se desarrolló en el autódromo Ciudad de Viedma, Río Negro, escenario de la última fecha de la temporada.

El joven volante chubutense metió un tiempo de 1’38”817/1000 a 0’643/1000 del mejor tiempo que lo estableció en Nissan March conducido por Tomás Vitar (1’38”174/1000).

La actividad de la Clase 2 del TN comenzó en horas de la mañana con el primer entrenamiento. Blotta quedó noveno, mientras que en el segundo, el piloto chubutense fue el más veloz, por lo que en el general, se quedó con el mejor tiempo en pista (1’38”973/1000).

En la primera clasificación, mientras tanto, donde dominó Horacio Evolo (Toyota Yaris), Blotta quedó 18º, pero en la segunda, mejoró y se quedó con el octavo puesto de la clasificación general.

La acción continuará este domingo a las 10:05 con la primera y luego segunda serie -a cinco vueltas cada una-, mientras que la final está prevista para las 12:45 a 16 vueltas, y con transmisión de Canal 9 de Buenos Aires.

Clasificación

1º Tomás Vitar (Nissan March) 1’38”174/1000

2º Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) a 0’096/1000

3º Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris) a 0’109/1000

4º Martín Leston (Peugeot 208) a 0’297/1000

5º Pablo Collazo (Toyota Yaris) a 0’471/1000

6º Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris) a 0’537/1000

7º Thiago Ferrari (Ford Focus Kinetic) a 0’641/1000

8º Renzo Blotta (Peugeot 208) a 0’643/1000

9º Horacio Evolo (Toyota Eios) a 0’719/1000

10º Santiago Robledo (Toyota Yaris) a 0’804/1000