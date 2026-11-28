El piloto argentino, con Alpine, quedó eliminado en la Q2 durante la clasificación de la Fórmula 1 en el circuito de Lusail. George Russell (Mercedes) marcó la ‘pole’.

Con la ilusión de hacer el mejor papel posible, el argentino Franco Colapinto, con Alpine, largará este domingo desde el 14º lugar, cuando se corra en el circuito de Lusail, el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1.

En la Q1, el primer registro del joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, se plantó en 1’24”544/1000, mientras que el británico George Russell (Mercedes) se adelantó a todos (1’22”557/1000). Ese tiempo le alcanzó para quedarse con el primer lugar de la Q1.

Mientras Pierre Gasly se ubicaba en el 14º puesto y Colapinto en el 16º, los Williams de Carlos Sainz Jr. y Alexander Albon ajustaban la estrategia para superarlos y acceder a Q2.

Sin embargo, a los Williams no les alcanzó para dar un paso adelante y beneficiaron a Colapinto, ya con neumáticos blandos en la pista, quien accedió con lo justo a la Q2. Por su parte, Gasly trepó al 10mo. lugar (1’23”675/1000).

Los eliminados en Q1 fueron Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Bottas y Checo Pérez.

En la Q2, Colapinto marcó un tiempo insuficiente (1’24”511/1000) para salir de la 16ta. posición, mientras Russell (1’22”079/1000) se mostró como el más rápido. Tampoco le fue bien a Gasly, quien quedó en el 13er lugar (+2.117).

En el minuto final, los Alpine no pudieron revertir la situación y aceptaron la eliminación en Q2.

Por su parte, Russell largará desde la pole position tras alcanzar el giro más veloz en Q3 (1’21”695/1000) y a su lado aparecerá su compañero Andrea Kimi Antonelli (1’21” 823/ 1000), actual campeón del mundo.

La segunda fila tendrá a los McLaren de Lando Norris (1’22”175/1000) y Oscar Piastri (1’22”245/1000). Isack Hadjar fue más veloz que Max Verstappen, aunque los Red Bull iniciarán en el quinto y sexto lugar, respectivamente.

Racing Bulls se convirtió en la sorpresa de la qualy: Arvid Lindblad fue el octavo más veloz con un registro de 1’23”032/1000, que lo colocó delante de Lewis Hamilton (9°) y a tan solo 0.077 del tiempo de la Ferrari de Charles Leclerc en el séptimo puesto.

El Gran Premio de Qatar se correrá este domingo a partir de las 13 -hora de Argentina, con transmisión de Fox Sports -canales 605 y 1605 HD de DirecTV- y la plataforma de Disney+ de la señal de ESPN.