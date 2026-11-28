“Los 114 equipos activos representan espacios donde se educa y se contiene a los jóvenes”, destacó el intendente Othar Macharashvili.

En una jornada marcada por el acompañamiento de las familias, el intendente Othar Macharashvili encabezó la entrega de premios de los Juegos Comunitarios en la disciplina fútbol. El acto contó con la presencia del secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, junto al titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, integrantes del gabinete municipal y profesores del área.

Durante la ceremonia, que reunió a los 114 equipos participantes de la temporada, el jefe comunal valoró el compromiso sostenido de delegados y entrenadores para mantener vigente esta iniciativa barrial. Asimismo, anunció un incremento presupuestario para 2027 con el fin de optimizar recursos y ampliar la convocatoria.

"A pedido del Ente vamos a incrementar el presupuesto de este programa para el 2027 para fortalecerlo, para que puedan tener mejores elementos y sostenerlo en los momentos que estamos viviendo", afirmó Macharashvili.

En el mismo sentido, el mandatario enfatizó que esta decisión política va más allá de la asignación de fondos, ya que implica respaldar el trabajo cotidiano que se realiza en los barrios. Remarcó además que los 43 equipos activos representan espacios donde se educa y se contiene a los jóvenes, consolidando al deporte como una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa.

Por su parte, Martínez, felicitó al equipo técnico que trabaja cada fin de semana para garantizar el desarrollo de las competencias, incluso durante el invierno. Además, agradeció la confianza de padres y entrenadores en el Estado municipal, subrayando que se trata de un proyecto social consolidado con más de 20 años de historia ininterrumpida en Comodoro Rivadavia.

A su turno, el coordinador de los Juegos Comunitarios, Luis González, destacó los valores de compañerismo, responsabilidad e inclusión que promueve el certamen más allá de los resultados deportivos. Durante su intervención, confirmó también la continuidad de las actividades mediante el lanzamiento de la edición de verano.

APERTURA DE INSCRIPCIONES

Las inscripciones para el fútbol infantil estival abrirán el próximo 7 de diciembre y se extenderán hasta principios de enero, asegurando la permanencia de un espacio de recreación y contención para niños y jóvenes durante el receso escolar.