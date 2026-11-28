Se impuso 3-2 en tiebreak por la continuidad del 3º Tour la Superliga Argentina que se juega en Rosario. Este domingo a las 11 se medirá con el líder e invicto UPCN San Juan.

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia logró este sábado su quinta victoria en la Superliga Argentina al derrotar 3-2 en tiebreak a Monteros de Tucumán por la tercera fecha del 3º Tour que se desarrolla en Rosario.

El partido, que se jugó en el estadio Invencible, tuvo los siguientes parciales: 25-17, 22-25, 14-25, 25-22 y 15-13.

El misionero Wilson Acosta, con 24 puntos, fue el goleador de Waiwen y del partido, mientras que Nayuán Ruiz, con 18 tantos, resultó el mejor del equipo tucumano.

De esa manera, el equipo que conduce Lisandro Luppo, que venía de vencer 3-0 a San Lorenzo, se afirma en el tercer puesto de la tabla con 5 victorias y 3 derrotas.

El elenco chubutense finalizará este domingo su actuación en el 3º Tour de la Superliga cuando se enfrente desde las 11 con el líder e invicto UPCN San Juan.

La acción, mientras tanto, continúa desde las 18 con el clásico entre River Plate y Boca Juniors, mientras que el sábado se cerrará con el partido Vélez Sarsfield-Sonder Rosario.

Cabe destacar que los partidos se transmiten por la señal de Fox Sports y también se pueden ver a través de YouTube por el canal de la ACLAV.

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Panorama – 3º Tour (Día 3)

SABADO 28

- San Lorenzo 1 / Ferro Carril Oeste 3 (21-25, 18-25, 25-21 y 19-25).

- Waiwen Vóley 3 / Monteros Vóley 2 (25-17, 22-25, 14-25, 25-22 y 15-13).

18:00 River Plate vs Boca Juniors.

21:00 Vélez Sarsfield vs Sonder Rosario.

DOMINGO 29

11:00 Waiwen Vóley vs UPCN San Juan.

15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley.

18:00 Vélez Sarsfield vs Ferro Carril Oeste.

21:00 Sonder Rosario vs Ciudad Vóley.