El equipo comodorense se impuso en sets corridos ante San Lorenzo en el marco de la primera fecha que se juega en Rosario y saltó al tercer puesto.

Waiwen Vóley arrancó el 3º Tour de la Superliga Argentina con una victoria

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia le ganó este jueves a San Lorenzo por 3-0 en el marco de la primera fecha del Tour número 3 de la Superliga Argentina que se disputa en Rosario.

El partido, que se jugó en el Estadio Invencible, tuvo los siguientes parciales: 25-19, 25-19 y 25-17.

Poco más de hora y veinte minutos tardó el elenco de Lisandro Luppo para vencer al “Ciclón” y sumar así su cuarta victoria en la temporada.

Wilson Acosta con 16 puntos, 15 de ellos en ataque, fue el goleador del equipo chubutense y del partido. Lucas Méndez lo escoltó con 13 tantos, mientras que Marcos Richards lo siguió con 12 unidades.

En el “Ciclón”, que sigue en el fondo de la tabla y sufrió su sexta derrota en la temporada, su mejor hombre fue Ramiro Nielsen con 10 puntos, 9 de ellos en ataque.

De esa manera, Waiwen Vóley (14 puntos) sumó su cuarta victoria en la temporada -tiene tres derrotas- y subió un lugar en la tabla, desplazando del tercer puesto a River Plate, que en esta jornada perdió 3-0 con el invicto y líder UPCN Vóley San Juan.

La próxima presentación del equipo chubutense será este sábado desde las 15 ante Monteros Vóley de Tucumán.

Panorama del 3º Tour – Estadio Invencible - Rosario

JUEVES 26

- River Plate 0 / UPCN San Juan 3 (21-25, 20-25 y 18-25).

- Ferro Carril Oeste 0 / Ciudad Vóley 3 (19-25, 17-25 y 17-25).

- Waiwen Vóley 3 / San Lorenzo 0 (25-19, 25-19 y 25-17).

21:00 Sonder Rosario vs Boca Juniors.

VIERNES 27

15:00 Vélez Sarsfield vs River Plate.

18:00 Boca Juniors vs Monteros Vóley.

21:00 Ciudad Vóley vs UPCN San Juan.

SABADO 28

11:00 San Lorenzo vs Ferro Carril Oeste.

15:00 Waiwen Vóley vs Monteros Vóley.

18:00 River Plate vs Boca Juniors.

21:00 Vélez Sarsfield vs Sonder Rosario.

DOMINGO 29

11:00 Waiwen Vóley vs UPCN San Juan.

15:00 San Lorenzo vs Monteros Vóley.

18:00 Vélez Sarsfield vs Ferro Carril Oeste.

21:00 Sonder Rosario vs Ciudad Vóley.