Este sábado, las sedes municipales harán el cierre de la temporada en el Gimnasio municipal Nº2. El último encuentro comenzará a las 14 y la temática elegida para despedir el año será la Navidad.

En una jornada que tendrá una duración de dos horas y que se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº2, Educación Física Infantil (EFI) despedirá el año con último encuentro de la temporada que se enfocará en la celebración de la Navidad.

Yanina Rojas, responsable de EFI, indicó que “este sábado cerramos nuestra actividad anual y lo hacemos con la temática de navidad, falta muy poquito para las fiestas y es algo que las infancias celebran, les alegra eso y por eso decidimos hacerlo. Es muy positivo poder encontrarnos para cerrar el 2026”.

Y agregó que “van a haber muchas actividades, la idea de EFI es compartir, que las niñas y los niños también puedan jugar con la familia, así que siempre hay un momento en donde se invitan a las familias a formar y ser parte de la actividad”.

EFI tuvo seis encuentros durante el 2026 y el balance es sumamente positivo: “Este año tuvimos seis encuentros, el primero fue en La Gala de las Actividades Sistemáticas en el Socios Fundadores, donde pudimos mostrar adónde va referido, y después tuvimos cinco más por diferentes puntos de la ciudad”.

En ese aspecto, Rojas remarcó “la idea de los encuentros es fortalecernos, encontrarnos, compartir y que los chicos tengan una apertura a las actividades deportivas y a la recreación”.

Asimismo, hizo hincapié en la consolidación del grupo de trabajo: “Estamos muy contentos por el equipo de trabajo que logramos, realmente tenemos muy buena predisposición de los profesores y el amor que le ponen a la tarea diaria me parece muy importante”.

Y se enfocó en la relevancia de la familia de los alumnos “que se acerca, ya sea yendo a las sedes a la actividad sistemática y a los encuentros. En cada encuentro tuvimos mucha convocatoria de la familia, ya sea en zona sur o en zona norte, se acercó mucha familia a jugar porque es un encuentro en donde se invitan a todas las sedes, el acompañamiento de la familia fue increíble”.