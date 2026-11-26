El Girajuegos despide 2026 este sábado de 16 a 20 en la Plaza 1º de Mayo del barrio Juan XXIII. Será una jornada libre y gratuita.

En el barrio Juan XXIII, este sábado a partir de las 16 y hasta las 20, el programa Girajuegos del Area de Recreación de Comodoro Deportes estará realizando el cierre de la temporada, brindando una jornada libre y gratuita para toda la familia que tendrá juegos, música, baile y muchas sorpresas.

“El sábado vamos a estar dando el cierre de nuestro programa y esta planificación la venimos trabajando con el equipo hace más de un mes. Nos parecía importante abrirles las puertas a los artistas que nos han acompañado durante el año y que hemos compartido con ellos”, comenzó Yanina Rojas, quien es la referente junto a Laura Mayorga.

“Entonces vamos a tener a dos cantantes que van a estar compartiendo folklore, porque siempre nos atraviesan nuestras tradiciones. También invitamos al ballet folclórico Antué, que van a ir con las infancias y los juveniles. Después invitamos a Poesía Murguera para que cierren y coronen la tarde”, completó.

En torno a la decisión de hacerlo en la plaza 1º de Mayo del Juan XXIII, Rojas remarcó que “nos parecía importante cerrarlo al aire libre para tomar el valor de estar afuera, ya los días invitan a compartir y estar afuera”. A su vez, explicó que la idea es “dar inicio al verano que se está acercando, y a reivindicar los espacios que tenemos en la ciudad”.

Y que el objetivo también es “dar valor al derecho al juego, a la recreación, y a lo colectivo, el trabajo en red y con la comunidad, el trabajo colectivo nos parece súper importante y lo venimos trabajando hace mucho tiempo”.

BALANCE 2026

Girajuegos protagonizó una temporada con mucha presencia en los distintos barrios de nuestra ciudad. El programa viene creciendo notoriamente y es evidente el trabajo en equipo.

“Estamos muy conformes con lo que fue el trabajo a lo largo de este año, agradecemos siempre y continuamente a las personas que nos invitan a jugar en sus barrios”, explicó Mayorga.

La referente de Recreación dijo que “estuvimos trabajando bastante en red en algunos barrios y también fuimos a lugares donde hacía muchos no íbamos, como el barrio Rodríguez Peña, y fuimos a otros adonde venimos trabajando siempre. Es muy importante y lindo poder encontrarnos con gente que ya venimos trabajando”.

En ese sentido, Mayorga valoró el grupo: “Tenemos un equipo de trabajo excelente, trabajamos muy bien y este año tuvimos mucha actividad durante agosto y septiembre, ya que se festejó el día de las infancias y después el día de la primavera junto con el del estudiante, así que nos convocaron de distintas escuelas para participar en las celebraciones”.