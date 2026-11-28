El “Pincha” perdió 1-0 en la final jugada en el estadio Centenario Montevideo. El gol del “Verdao” lo marcó Ramón Sosa.

Estudiantes no pudo y Palmeiras es el campeón de la Copa Libertadores

Palmeiras de Brasil, con los argentinos José Manuel López y Agustín Giay, se consagró este sábado campeón de la Copa Libertadores de América al derrotar por 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final jugada en Montevideo, Uruguay.

El partido, que se disputó en el Estadio Centenario, tuvo el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, y el gol del encuentro lo marcó Ramón Sosa.

El portugués Abel Ferreira, con su tercer campeonato al frente del Palmeiras (2020, 2021 y 2026) se consolida como el entrenador extranjero más exitoso en la historia de la Copa Libertadores. El elenco brasileño, que se clasificó para la próxima Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes 2029, jugará el próximo año la Recopa ante Boca Juniors, el ganador de la Sudamericana.

Además, Brasil, que sumó su octava Libertadores al hilo, se convirtió en el país más ganador en la historia de la competición con 26 conquistas.

El juego comenzó con mucha fricción, constantes interrupciones y escasas situaciones de peligro. Palmeiras tomó la iniciativa desde los primeros minutos, mientras que el equipo dirigido por Alexander Medina apostó por el orden defensivo y los ataques directos.

El “Pincha” tuvo sus primeras aproximaciones con un cabezazo de Guido Carrillo y un remate desde afuera del área de Santiago Piovi, aunque ninguno consiguió romper la paridad.

La chance más clara de la primera etapa llegó a los 44 minutos, cuando Lucas Evangelista desbordó a la defensa argentina y envió un centro rasante que, tras desviarse en Marcos Rojo, impactó contra el poste. Fernando Muslera controló el rebote y evitó la caída de su arco.

El primer tiempo terminó sin goles y con seis amonestados, en un partido marcado por las disputas y la intensidad en la mitad de la cancha.

Sin embargo, a los 52 minutos, Palmeiras encontró la ventaja. Arthur Gabriel lanzó un centro desde el costado, Jhon Arias desvió la pelota de cabeza y el paraguayo Ramón Sosa apareció en soledad dentro del área para establecer el 1-0 definitivo.

A partir de ese momento, Estudiantes asumió el protagonismo y adelantó sus líneas ante un conjunto brasileño que retrocedió para defender el resultado.

Guido Carrillo estuvo cerca de igualar con una chilena que Carlos Miguel logró contener. Más tarde, Edwuin Cetré conectó un potente cabezazo que también fue despejado por el arquero brasileño.

A los 83 minutos, Tomás Palacios tuvo otra oportunidad para establecer la igualdad con un remate de primera que terminó en el costado de la red.

En los minutos adicionados, Estudiantes intensificó la presión sobre el área rival, mientras que Muslera evitó el segundo tanto de Palmeiras al ganarle un mano a mano a Andreas Pereira.

Pese al esfuerzo del conjunto platense, el marcador no volvió a modificarse y el equipo brasileño celebró una nueva conquista internacional.

Dos diagonales que le valen la cuarta Libertadores a Palmeiras. https://t.co/4XYUR6epxt — Roberto Parrottino (@rparrottino) November 29, 2026