Ocho de cada diez chicos comprenden lo que leen

En el marco del Compromiso por la Alfabetización impulsado por Argentinos por la Educación, la provincia presentó los resultados de sus evaluaciones de 2026. El 85% de los estudiantes de segundo grado y el 87% de cuarto grado alcanzaron los niveles esperados en comprensión lectora. El Plan Provincial de Alfabetización se destaca por su alcance universal, la formación docente y la implementación de evaluaciones propias para medir los aprendizajes.

Chubut presentó, así, este miércoles los resultados de las evaluaciones realizadas durante 2026, en el marco de su Plan Provincial de Alfabetización. La iniciativa forma parte del Compromiso por la Alfabetización impulsado por Argentinos por la Educación junto a más de 200 organizaciones de la sociedad civil, al que el gobernador Ignacio Torres adhirió en 2023.

Las evaluaciones diagnósticas censales alcanzaron a 13.334 estudiantes del nivel primario, con la participación de 6.159 alumnos de segundo grado y 7.175 de cuarto. En Lengua, el 85% y el 87%, respectivamente, alcanzaron los niveles esperados en comprensión lectora.

El Plan Provincial de Alfabetización se caracteriza por su alcance universal, con llegada a todos los estudiantes de escuelas de gestión estatal y privada. La política combina propuestas de enseñanza respaldadas por evidencia científica, formación docente, distribución de materiales educativos y evaluaciones periódicas para medir los aprendizajes y orientar las decisiones pedagógicas.

Desde 2024, la provincia distribuyó más de 300.000 libros de Lengua y Matemática. Durante 2026 se entregaron 37.029 ejemplares, junto con nuevas instancias de formación y acompañamiento destinadas a docentes, equipos directivos y supervisores.

Uno de los aspectos destacados de la política provincial es la consolidación de un sistema propio de evaluación. Chubut comenzó con pruebas muestrales y avanzó hacia evaluaciones censales, en línea con el alcance universal del plan. Contar con información sobre los aprendizajes de los estudiantes constituye una herramienta fundamental para orientar las políticas educativas de manera estratégica, definir prioridades y dar seguimiento a los resultados.

Este proceso también refleja la continuidad de los compromisos asumidos por la provincia. En junio de 2025, el gobernador Torres se comprometió con Argentinos por la Educación y más de 200 organizaciones a presentar cada año los resultados educativos del ciclo anterior y las metas del ciclo siguiente. En septiembre de ese mismo año, Chubut recibió la distinción “Provincia Alfabetizando”, en reconocimiento al trabajo realizado para fortalecer la alfabetización inicial.

La presentación de estos resultados representa un nuevo paso en el cumplimiento del Compromiso por la Alfabetización y destaca la importancia de contar con políticas educativas sostenidas, evaluaciones periódicas y resultados públicos para fortalecer los aprendizajes.

“Una política de alfabetización robusta requiere compromiso político al más alto nivel, formación docente continua, acompañamiento situado, métodos de enseñanza basados en evidencia, libros que lleguen a tiempo y evaluaciones para monitorear los aprendizajes. En Chubut destacamos especialmente el alcance del Plan Provincial de Alfabetización y la implementación de evaluaciones propias, una herramienta fundamental para conocer qué están aprendiendo los estudiantes y orientar las decisiones educativas. Desde Argentinos por la Educación reconocemos el trabajo que viene realizando la provincia y alentamos a sostener estos esfuerzos para lograr que todos los chicos aprendan”, sostuvo Federico del Carpio, coordinador de Políticas Educativas en Argentinos por la Educación.

En este marco, la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli, valoró el gesto como un respaldo al trabajo desarrollado por las comunidades educativas y los equipos que llevan adelante el Plan en toda la provincia. “Este reconocimiento nos alienta a seguir fortaleciendo la alfabetización, acompañando a nuestros docentes y garantizando que cada estudiante chubutense tenga más y mejores oportunidades de aprender”, expresó.

En tanto, el ministro de Educación de la provincia, José Luis Punta, afirmó: “Estos resultados reafirman el camino que comenzamos a recorrer con el Plan Provincial de Alfabetización y nos impulsan a seguir trabajando para fortalecer la enseñanza y mejorar los aprendizajes de todos los alumnos de Chubut”