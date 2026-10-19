La Tarifaria 2027 mantendrá los valores que rigen en 2026

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, anunció que el Tarifaria 2027 mantendrá los valores vigentes del corriente año, conforme al proyecto que elevará al Concejo Deliberante.

Lo hizo a través de sus redes sociales, tras una reunión de trabajo con la subsecretaria de Recaudación, Elvira Villarreal, y el concejal Facundo Belarde.

"El documento será presentado en los próximos días para su tratamiento en el cuerpo deliberativo", informó el mandatario municipal.

"En un contexto económico y social complejo, entendemos que gobernar también significa escuchar, comprender la realidad de nuestros vecinos y tomar decisiones que acompañen el esfuerzo de cada familia", expresó Carrizo.

La decisión de congelar los valores de la tarifaria se da en un contexto de diferentes sectores como el comercio e incluso de centros de jubilados, que venían pidiendo reducciones impositivas ante la pérdida de poder adquisitivo .

Con el anuncio de Carrizo, el Ejecutivo parece haber optado por no avanzar con el aumento del módulo y sostener los valores de 2026, que ya contemplaban beneficios como descuentos especiales para jubilados en el Impuesto Inmobiliario y reducciones por pago anual .