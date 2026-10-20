Así lo confirmó la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado en redes.

El reconocido actor Antonio Grimau murió a los 82 años, tal como confirmó la Asociación Argentina de Actores que anunció la lamentable noticia.

"Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor", escribió la entidad.

Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años

El deceso sorprendió al mundo del espectáculo porque, más allá de su edad, Grimau continuaba sobre las tablas, incluso durante este año, junto a Betiana Blum en la obra "El diario de Adán y Eva", estrenada en mayo pasado. La adaptación de los textos de Mark Twain inició en el Teatro Regina y también llegó a Rosario en julio.

En enero de este año, el artista había estrenado la comedia dramática "Vamo’ los pibes" en el Multiteatro, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, bajo la dirección de Federico Palazzo.

Además, como reflejo de su extensa trayectoria, el intérprete recibió el premio Shakespeare de la Fundación Romeo por su aporte al teatro, el cine y las artes, en reconocimiento a una carrera que superó las seis décadas.

Agencia NA