Murió Virginio Bressanelli, exobispo de Comodoro Rivadavia

Tenía 84 años y había sufrido un accidente cerebrovascular a fines de agosto.

Monseñor Virginio Domingo Bressanelli, obispo emérito de Neuquén y quinto obispo de Comodoro Rivadavia, falleció este 23 de octubre en Resistencia, Chaco, donde residía y permanecía internado. Tenía 84 años.

La noticia fue comunicada por el padre Arildo José Ferrari, quien invitó a la comunidad a rezar por su eterno descanso.

"Con profundo dolor, pero con la esperanza en Cristo resucitado, les comunico que hoy, cerca de las 10 de la mañana, ha fallecido nuestro querido padre Virginio Bressanelli", expresó el padre Ferrari en el mensaje de despedida. También agradeció a Dios por su vida, su entrega y su testimonio de fe, y pidió que el Sagrado Corazón de Jesús lo recibiera en su Reino de paz.

El obispo había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) a fines de agosto de este año. En aquella oportunidad, la diócesis de Neuquén había convocado a los fieles a unirse en oración por su salud y había expresado su cercanía con el prelado.

Monseñor Bressanelli nació el 1 de mayo de 1942 en Berabevú, provincia de Santa Fe. Pertenecía a la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, conocidos como dehonianos, fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1966 en Roma. Era licenciado en Teología y profesor en Psicopedagogía.

El 19 de febrero de 2005 fue elegido obispo de Comodoro Rivadavia y recibió la ordenación episcopal el 13 de mayo de ese año. Ese mismo día tomó posesión de la diócesis, donde ejerció su ministerio como quinto obispo. Su lema episcopal fue "Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad".

En febrero de 2010 fue trasladado como obispo coadjutor de Neuquén y, el 8 de noviembre de 2011, asumió como cuarto obispo de esa diócesis por sucesión. Permaneció al frente de la Iglesia neuquina hasta que el papa Francisco aceptó su renuncia por razones de edad el 3 de agosto de 2017.

Fue vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) durante el trienio 2011-2014.

Tras conocerse su fallecimiento, se convocó a los fieles a acompañar con la oración a quien dedicó su vida al ministerio sacerdotal y episcopal. La despedida se encomendó a la esperanza cristiana en la resurrección, con una invocación al Sagrado Corazón de Jesús para que reciba al obispo emérito en su Reino.