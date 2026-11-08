Luque reclamó definiciones sobre Futaleufú y beneficios para los chubutenses

“Chubut no puede quedar afuera de las decisiones sobre sus propios recursos”, sostuvo el diputado nacional.

Ante el próximo vencimiento de la prórroga de la concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, el diputado nacional Juan Pablo Luque cuestionó la posición del Gobierno provincial y reclamó abrir una discusión amplia sobre el futuro de uno de los recursos energéticos más importantes de Chubut.

El legislador recordó que presentó en el Congreso Nacional un proyecto que propone mayores beneficios para los municipios, inversiones ambientales y energía a precio de costo para las cooperativas locales con el objetivo de que baje el valor de las facturas para los vecinos de Chubut.

En este contexto, planteó la necesidad de que Chubut defina una posición clara frente al proceso que deberá llevar adelante el Gobierno nacional para determinar el futuro de su explotación.

“Estamos frente a una discusión estratégica para nuestra provincia y todavía no conocemos públicamente cuál es la posición del Gobierno provincial, qué condiciones pretende establecer ni qué proyecto tiene para el futuro de Futaleufú. No podemos esperar a que las decisiones estén tomadas para empezar a discutir qué queremos los chubutenses”, expresó Luque.

El legislador recordó que la energía generada en Futaleufú fue fundamental para el desarrollo industrial de Puerto Madryn y destacó la importancia de preservar esa actividad, pero advirtió que el nuevo esquema de concesión también debe contemplar beneficios concretos para las comunidades cordilleranas, los municipios y los trabajadores.

“Se trata de pensar una provincia integrada, donde nuestros recursos generen oportunidades, trabajo e inversiones y donde las comunidades que conviven con estos emprendimientos también reciban los beneficios que les corresponden”, sostuvo.

Luque recordó que presentó en el Congreso Nacional una iniciativa que establece nuevas condiciones para las concesiones hidroeléctricas, con el objetivo de garantizar una mayor participación de las provincias y los municipios en los beneficios económicos y energéticos.

Entre sus principales puntos, la iniciativa propone establecer un canon adicional del 2% de toda la energía generada, sin reemplazar la regalía hidroeléctrica del 12% ni el canon previsto en la legislación provincial.

De ese nuevo canon, el 40% se distribuiría automáticamente entre los municipios beneficiarios, destinando al menos el 70% de esos fondos a las localidades de Trevelin, Esquel y Cholila, directamente vinculadas con el aprovechamiento hidroeléctrico.

El 60% restante se destinaría a financiar obras de agua potable, cloacas, saneamiento y tratamiento de efluentes, con especial prioridad para resolver los problemas de contaminación por vuelcos cloacales en la Comarca Andina y las áreas naturales protegidas.

El proyecto también contempla que hasta el 10% de la energía producida pueda destinarse a cooperativas y prestadores locales a precio de costo, bajo condiciones que deberá reglamentar la Secretaría de Energía.

“Estamos hablando de transformar una parte de la riqueza que genera Futaleufú en obras concretas para nuestras comunidades. En agua potable, cloacas, saneamiento ambiental y mejores condiciones para los servicios públicos. Esa tiene que ser una de las prioridades cuando discutimos el aprovechamiento de nuestros recursos”, explicó Luque.

PARTICIPACION LOCAL Y TRANSPARENCIA

Otro de los aspectos centrales del proyecto es la conformación de un Consejo de Cuenca con participación de la Provincia, los municipios y los prestadores de servicios públicos, que permita intervenir en las decisiones sobre la distribución de los recursos y la planificación de las obras.

La propuesta establece además mecanismos de transparencia para publicar mensualmente las liquidaciones, transferencias y contrataciones, así como un plan de obras a cinco años con objetivos verificables.

Para Luque, estas condiciones deben formar parte de la discusión antes de que se establezca un nuevo esquema de concesión. “Tenemos que discutir quién decide, cómo se distribuyen los beneficios, qué inversiones se van a exigir y qué participación tendrán las comunidades. No alcanza con que la energía se produzca en Chubut si después no tenemos capacidad de incidir en las decisiones que afectan nuestro desarrollo”, manifestó.

Finalmente, el diputado nacional insistió en que el Gobierno provincial debe hacer pública su posición y promover una instancia de debate que involucre a los municipios, las cooperativas, los trabajadores, los sectores productivos y las instituciones de la provincia.

“Futaleufú es mucho más que una represa. Es energía, industria, empleo, desarrollo y también una responsabilidad ambiental enorme. Por eso necesitamos saber qué está planteando Chubut frente al Gobierno nacional y cuáles son las condiciones que vamos a defender”, señaló.

“Presentamos una propuesta concreta en el Congreso porque creemos que nuestros recursos tienen que servir para mejorar la vida de nuestra gente. Pero ninguna iniciativa individual reemplaza la necesidad de construir una posición provincial. El futuro de Futaleufú no puede resolverse a puertas cerradas ni sin escuchar a los chubutenses”, concluyó.