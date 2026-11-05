Comienza la nueva edición de la feria "Tierra, Mar y Vinos"

Abrirá sus puertas este viernes a las 19 y se extenderá hasta el sábado. Propone un recorrido de degustaciones por las producciones de 40 bodegas, gastronomía elaborada con productos regionales, charlas a cargo de especialistas y disfrutar de música e intervenciones pictóricas en vivo.

La edición 2026 de la feria “Tierra, Mar y Vinos” se desarrollará este viernes 6 y sábado 7 en el Colegio Médico de Rada Tilly. Este año, el final de la misma estará marcado por el “after feria” a partir de los primeros minutos del domingo. Con la presencia de 40 bodegas y cuatro estaciones gastronómicas, los asistentes podrán diagramar un recorrido para degustar vinos de diferentes regiones del país, asistir a charlas a cargo de reconocidos especialistas y escuchar música, siempre con la posibilidad de disfrutar platos elaborados con productos regionales.

PARA DEGUSTAR

Este año, la propuesta degustativa de “Tierra, Mar y Vinos” se potencia con la presencia de 17 bodegas de Chubut, 17 de Mendoza, dos de Neuquén, tres de Salta y una de Entre Ríos.

Un total de 40 emprendimientos que llegan a Rada Tilly con distintos varietales producidos en la Patagonia central, en zonas cordilleranas, en valles y en el litoral, una infinita variedad de etiquetas que contienen sabores y aromas por descubrir, o volver a disfrutar.

Además, “Ciervo Negro”, la cervecería de la villa, será la anfitriona de la barra de bebidas de la feria en el que también presentará su nueva marca de vermouth y gin, “Mateo”.

Las cuatro estaciones gastronómicas estarán a cargo de “#In”. “La propuesta no funcionará como un menú único ni como una cena formal: cada estación será un puesto independiente de venta, con su propia identidad y oferta. De esta manera, cada visitante podrá elegir qué probar y organizar su recorrido de acuerdo con sus preferencias y el momento de la noche”, se informó.

Todos los detalles sobre las propuestas y sus modalidades están desarrollados en la página oficial de la feria (https://tierramaryvino.com.ar/).

CHARLAS, MUSICA Y MÁS

La nueva edición de “Tierra, Mar y Vinos” contará con invitados especiales que compartirán con los asistentes sus experiencias y desarrollos. El sommelier Martín Bruno y el comunicador y sommelier Fabricio Portelli aportarán dos perspectivas complementarias sobre los desafíos y oportunidades de una región que continúa creciendo, experimentando y encontrando una voz propia en el mundo del vino.

También estará presente Elsa Guevara que se enfocará en la producción de Chubut, en un recorrido para comprender el camino realizado desde el aprendizaje, la adaptación al clima patagónico, las primeras cosechas y la construcción de una actividad que hoy forma parte del paisaje productivo y cultural de la provincia.

Por otra parte, tanto el viernes como el sábado se presentará el cuarteto de cuerdas Giusto y la artista plástica Martina Acevedo realizará una intervención pictórica en vivo.

Este año, la segunda jornada de la feria tendrá una modalidad especial: la noche del sábado 7 no terminará con el cierre del recorrido de bodegas, continuará con un “after feria” musical. “La propuesta está pensada como una segunda instancia dentro de la misma noche: después de recorrer la feria, conocer etiquetas y encontrarse con productores e invitados, quienes elijan esta modalidad podrán quedarse para compartir un cierre con otro ritmo”.

QUÉ, CUÁNDO Y CÓMO

La feria abrirá sus puertas, los dos días, a las 19. El viernes cerrará a las 24 y el sábado se extenderá desde esa hora en el “after”. Cada asistente podrá seleccionar la entrada según la experiencia que desee (solo mayores de 18 años). Las mismas se pueden adquirir en la ticketera oficial del evento (https://cdmticket.ar/).

La inauguración oficial de la feria está programada para el viernes a las 20:30, pero antes, desde las 19:30, se presentará el cuarteto de cuerdas Giusto. En tanto desde las 21 se desarrollará la primera charla: “Del primer viñedo de Chubut a las 20 añadas”, a cargo de Elsa Guevara. Será una oportunidad para recorrer parte de la historia de la vitivinicultura provincial, desde aquellas primeras experiencias que comenzaron a demostrar el potencial de Chubut como territorio vitivinícola hasta un presente en el que distintas regiones producen vinos con identidad propia.

El sábado contará, a las 20, con la intervención musical del cuarteto de cuerdas Giusto y desde las 21 Martín Bruno y Fabricio Portelli llevarán adelante la charla “Presente y futuro de los vinos de Chubut”. La propuesta pondrá el foco en el momento actual de la vitivinicultura provincial y en las posibilidades que se presentan hacia adelante: sus diferentes zonas productivas, la diversidad de estilos, la evolución de los proyectos y el lugar que los vinos chubutenses comienzan a ocupar dentro del mapa vitivinícola argentino.

Y, como ya se dijo, todo concluirá con el “after feria” desde la medianoche.

Andrés Acevedo, creador de la feria “Tierra, Mar y Vinos” y de vinoteca “Musters”, detalló que la edición 2026 del evento cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Areas Protegidas del Chubut, la Municipalidad de Rada Tilly, el Banco del Chubut, Patagonia Flooring, Orizon y Transportes Arias. “Cada uno lo hace desde un lugar diferente. Y justamente allí está el valor, porque acompañar un encuentro como este no significa solamente que un logo forme parte de una pieza gráfica: significa aportar recursos, infraestructura, servicios, logística, articulación y, sobre todo, confianza”, afirmó.