La Municipalidad le entregó a la Cooperativa el visado del plano de mensura para regularizar los servicios públicos en un sector del Parque Industrial. La documentación permitirá avanzar con la planificación de los proyectos de infraestructura para dotar de servicios públicos al Macizo 151 y acompañar el desarrollo de alrededor de 14 empresas radicadas en el lugar.

El Municipio y la SCPL avanzan en la regularización de terrenos y servicios para empresas del Parque Industrial

La entrega se concretó en el marco de un encuentro entre autoridades municipales, representantes de la SCPL y empresarios del sector. Durante la reunión, destacaron la importancia del trabajo articulado para regularizar los terrenos, facilitar el acceso a los servicios esenciales y fortalecer la actividad productiva y la generación de empleo en la ciudad.

El encuentro contó con la presencia del secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández y el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro. En representación de la SCPL, asistió desde el Consejo de Administración, Leonel Lanzani, el gerente Institucional, Leonardo Cantos, el gerente de Telefonía e Internet, Fabián Donato, la coordinadora Institucional, Laura Cambareri, la referente del área de enlace territorial y servicios de infraestructura, Viviana Navarro, equipos técnicos de ambas instituciones y las empresas involucradas que poseen lotes en el Macizo 151.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial del Municipio, Bruno Hernánedez manifestó el trabajo articulado entre ambas entidades para avanzar en la regularización del sector y facilitar el acceso a los servicios públicos. “En un plazo de 15 días se prevé contar con el visado municipal, lo que permitirá a la Cooperativa avanzar con la planificación de los proyectos de infraestructura necesarios. Se respetarán las resoluciones existentes y que el objetivo es acompañar a los empresarios en el desarrollo de sus actividades”, valoró.

“No es un momento para que el Estado ponga trabas, sino para acompañar y facilitar todo lo que necesiten para generar desarrollo económico y puestos laborales”, expresó y subrayó el compromiso del Municipio de trabajar junto a las instituciones locales para impulsar la actividad productiva, especialmente en el contexto económico actual.

Por su parte, el gerente Institucional, Leonardo Cantos, destacó la importancia del trabajo articulado con el Municipio “para agilizar los procesos de regularización y formalizar los convenios de colaboración existentes con distintos barrios y empresas”. Asimismo, señaló que contar con la documentación en regla permitirá avanzar en la elaboración de nuevos proyectos.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Cooperativa de acompañar y facilitar las gestiones necesarias para que las empresas puedan concretar sus iniciativas, especialmente en el complejo contexto económico actual y expresó su satisfacción por poder contribuir a este proceso y aseguró que se continuará trabajando de manera conjunta para alcanzar los objetivos propuestos.

Por último, Viviana Navarro, referente del área de enlace territorial y servicios de infraestructura de la SCPL, señaló que contar con títulos y servicios básicos, “permitirá mejorar las condiciones de trabajo, impulsar el crecimiento de las empresas y generar nuevos puestos de empleo”.

Asimismo, remarcó la importancia de proveer servicios de energía, agua y cloacas, además de mejorar las condiciones de acceso al sector ante las dificultades que generan las lluvias. Finalmente, hizo hincapié en el compromiso de trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones.