El 30 de noviembre serán las audiencias públicas

Ese día, la comunidad podrá opinar sobre el Presupuesto Municipal 2027, la Ordenanza Tributaria Anual y la Cuenta General del Ejercicio 2025 en tres audiencias públicas. La inscripción abrirá el 14 de noviembre.

En la primera sesión ordinaria de noviembre, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó en primera lectura la Ordenanza Tributaria Anual 2027, el Presupuesto 2027 y la Cuenta General del Ejercicio 2025. Los tres proyectos tuvieron siete votos afirmativos, de los concejales de Arriba Chubut y del bloque unipersonal PLICH, y cinco negativos, del bloque Despierta Comodoro.

AUDIENCIAS PÚBLICAS

Con esta aprobación se abre la instancia de participación ciudadana. Las audiencias serán el lunes 30 de noviembre en el edificio del Concejo Deliberante, con este cronograma:

• 9:30: Cuenta General del Ejercicio 2025

• 10:30: Ordenanza Tributaria Anual 2027

• 11:30: Presupuesto 2027

Los vecinos que quieran participar pueden inscribirse desde el 14 de noviembre y hasta 72 horas antes de cada audiencia. La inscripción puede hacerse en forma presencial en el Concejo o por correo electrónico a [email protected].

Desde el bloque Despierta Comodoro, Gimena Borquez mocionó para que las audiencias se convocaran a partir de las 18.30, con el objetivo de ampliar las opciones de participación, teniendo en cuenta que se desarrollarán un día laborable. La propuesta, sin embargo, no obtuvo los 8 votos necesarios y se mantuvieron los horarios previstos, a partir de las 9.30.

LOS NÚMEROS DEL PRESUPUESTO 2027

El proyecto del Ejecutivo prevé gastos por $422.126 millones, un 25,67% más que en 2026. Calcula recursos por $416.719 millones, un 28,78% más. La diferencia de unos $5.300 millones se cubre con el remanente de ejercicios anteriores.

Además, los recursos propios del municipio pasan a representar el 62,98% del total, contra el 59,99% de 2026. De otras jurisdicciones llegarían $154.288 millones, entre coparticipación y regalías. Las regalías petroleras se estiman en $42.119 millones, con un barril proyectado a 75 dólares.

Entre los principales gastos:

• Personal: $145.789 millones, el 34,5% del total. Es un 33,24% más que en 2026 y prevé una pauta salarial atada a la inflación proyectada del 18%.

• Transporte público: el subsidio llega a $43.561 millones.

• Higiene urbana: el costo total es de $57.883 millones, entre subsidio y tasa.

• Obras y trabajos públicos: $60.401 millones, el 14,3% del total. El plan incluye 64 obras de pavimento, cordón cuneta, redes de agua, cloacas y gas, plazas y bulevares.

• Fondo Municipal de Diversificación Productiva: $3.440 millones. Es la primera vez que este fondo tiene partida, luego de que el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza marco, reformulando un fondo que existía en la práctica, pero su integración había quedado suspendida desde el presupuesto 2008 en adelante

LOS ARGUMENTOS

Desde el oficialismo, la concejala Maite Luque recordó que en los últimos días se habían concretado los plenarios con los diferentes secretarios municipales y referentes de entes descentralizados, además de sostener reuniones con diferentes vecinales de la ciudad, y en este marco. Reconoció diferencias entre las necesidades que formulan los barrios -los barrios, como mantenimiento de calles, enripiado y acceso a servicios-, y lo que plantea el Ejecutivo. Anticipó entonces que acompañarían la votación en esta primera lectura para habilitar la audiencia pública, aunque comprometió el trabajo del bloque oficialista para gestionar los planteos y necesidades barriales.

En la misma línea, el concejal Ezequiel Cufré señaló que todavía queda trabajo de análisis y de modificaciones que se profundizará en las próximas semanas, en referencia concreta a la Ordenanza Tributaria Anual.

Desde el PLICH, Omar Lattanzio aclaró que acompañó los tres despachos solo para que se realicen las audiencias públicas, y que eso no anticipa su voto en segunda lectura.

Desde DC, el concejal Martín Gómez rechazó lo que definió como un “impuestazo”, con un aumento del 40% en los módulos tributarios y cuestionó además que las audiencias se hagan un lunes en horario laboral, ironizando que con ese hecho se anula su carácter de “públicas”.