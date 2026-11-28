El conductor de una Ford Ranger escapó cuando los efectivos intentaron identificarlo. La persecución recorrió distintos sectores de Bariloche.

Lo denunciaron por orinar en la calle, se fugó de la Policía y terminó chocando un patrullero

Una denuncia anónima por un hombre que orinaba en la vía pública derivó en una persecución policial que atravesó distintos sectores de la ciudad de Bariloche y terminó con un choque contra un móvil policial.

El episodio comenzó cerca de las 21:50 de este viernes, cuando una persona se comunicó telefónicamente con una unidad policial para advertir que un hombre se encontraba en la calle Soldado Austin realizando sus necesidades en la vía pública, mientras circulaba a bordo de una camioneta Ford Ranger.

Al llegar al lugar, los efectivos localizaron el vehículo e intentaron que el conductor descendiera para identificarlo. Sin embargo, el hombre aceleró y escapó por calle Austin, continuó por calle 9 e ingresó al barrio 29 de Septiembre.

Durante el recorrido, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales, pese a las señales sonoras y luminosas del patrullero. La fuga continuó por la Ruta Nacional 40, donde se sumó otro móvil policial al operativo. La persecución siguió por la rotonda de Diarco en dirección al centro, continuó por la ex Ruta 258 y descendió por calle Peulla hasta llegar a la colectora Diego Neil.

Finalmente, el conductor ingresó a la calle Trochita Patagonia, en barrio Malvinas, donde impactó contra un móvil policial que se encontraba estacionado. Producto del choque, el patrullero fue arrastrado hasta el portón de una vivienda.

Tras el impacto, los efectivos lograron detener al conductor, un hombre mayor de edad. El fiscal de turno, Gerardo Miranda, dispuso que permaneciera detenido por los delitos de daños, resistencia a la autoridad y daños calificados.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. También se tomó declaración a un integrante de Gendarmería Nacional que se encontraba realizando un control vehicular en la intersección de Chapel y la ex Ruta 258.