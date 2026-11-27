La secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, recorrió el merendero “Puentes de Amor”, un espacio que acompaña a las familias del sector mediante actividades recreativas, socioeducativas y propuestas de capacitación.

La secretaria de Desarrollo Humano, Julieta Miranda visitó este viernes el merendero “Puentes de Amor”, acompañada por integrantes de su equipo de trabajo. Allí fue recibida por la coordinadora, Macarena Leblic, quien compartió las distintas propuestas que desarrolla la organización y el trabajo de acompañamiento que realiza con niños, jóvenes y adultos de ese sector de la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Tras la recorrida, la funcionaria destacó el alcance de la tarea comunitaria y señaló que el espacio acompaña a alrededor de 30 niños, además de desarrollar otras líneas de acción vinculadas a lo socioeducativo y la formación laboral.

“Este tipo de iniciativas son espacios donde el municipio puede apoyarse para expandir sus políticas territoriales. Es importante escuchar a quienes continuamente están recibiendo distintas demandas y conocen las realidades del territorio; además llevan adelante diferentes líneas de acción que debemos visibilizar”, expresó.

Asimismo, Miranda destacó las propuestas que se llevan adelante en el merendero, entre ellas talleres de cocina para niños, actividades con las familias y espacios de formación y capacitación destinados a jóvenes y adultos.

“Son actividades que les permiten seguir proyectando un proyecto de vida a personas que requieren acompañamiento en su propia zona. Conocer estas experiencias también nos permite pensar nuevas propuestas para 2027 y fortalecer este tipo de espacios tan importantes”, agregó.

El merendero “Puentes de Amor” desarrolla actividades recreativas, juegos cognitivos y propuestas orientadas a la enseñanza de valores, la creatividad, la socialización y el fortalecimiento de las capacidades personales de las infancias.

Además, cuenta con un abordaje preventivo destinado a identificar tempranamente situaciones de vulnerabilidad, promover hábitos saludables, fortalecer la autoestima, fomentar vínculos positivos y generar factores de protección frente a problemáticas sociales que puedan afectar el bienestar y el desarrollo integral de niños y niñas.