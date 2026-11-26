En la última sesión ordinaria de noviembre, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad invitar a Cintia Juárez el martes por la situación de los exchoferes de Patagonia Argentina.

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia celebró este jueves la última sesión ordinaria de noviembre, en la que aprobó por unanimidad invitar a la secretaria municipal de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cintia Juárez, a concurrir al recinto el martes 1 de diciembre a las 14. El objetivo del encuentro es esclarecer la situación de los exchoferes de la empresa Patagonia Argentina que, tras el cambio de prestadora del transporte urbano, continúan sin trabajo.

La convocatoria surgió de una moción de orden presentada por el concejal del PLICH, Omar Lattanzio al inicio de la sesión. “Ellos tienen una versión y nosotros otra. Hay que regularizar esa agenda y ver qué soluciones les podemos dar, porque están sin trabajo”, sostuvo el edil del bloque unipersonal.

La iniciativa tiene como antecedente el encuentro que los trabajadores mantuvieron este jueves por la mañana en el Concejo con Lattanzio, quien asumió el compromiso de impulsar una mesa de trabajo con los concejales para avanzar hacia una solución.

Durante la Hora de Preferencia, Lattanzio volvió sobre el tema. Recordó que, al firmarse el contrato con la actual prestadora, MR, la empresa se comprometió a absorber a la totalidad del personal; sin embargo, de los 121 colectivos que integraban el servicio se incorporaron 95, y alrededor de 70 trabajadores quedaron fuera del sistema. “La gente no tiene la culpa”, remarcó Y advirtió que hoy nadie se hace cargo de esa situación, mientras las familias permanecen sin ingresos. En ese sentido, propuso analizar junto a la funcionaria la posibilidad de destinar los fondos denominados “provisión despido” correspondientes al último mes de prestación de Patagonia Argentina, que se encuentran en poder del municipio, a un apoyo económico, particularmente en este mes que dejan de percibir haberes, y evaluar la incorporación de unidades que permitan a los choferes recuperar su fuente laboral.

En paralelo, el viceintendente Maximiliano Sampaoli recibirá este viernes a dos grupos de choferes, con quienes mantiene un diálogo permanente. La reunión se inscribe en la agenda de escucha y gestión que la Presidencia del Concejo sostiene con los trabajadores desde el inicio del reclamo, con la convicción de que detrás de cada puesto perdido hay una familia que necesita respuestas y de que el Estado debe estar presente para acompañarla en la búsqueda de soluciones

RECLAMO POR PIROTECNIA

Con la proximidad de fin de año, la concejal Ximena González (Despierta Comodoro) pidió que el cuerpo dé tratamiento al proyecto de pirotecnia cero que su bloque presentó en 2024, acompañado por más de 1.500 firmas de vecinos. A su planteo se sumó la concejal Gimena Bórquez, quien advirtió que el estado de los pastizales eleva el riesgo de incendios y solicitó a la Comisión Nº 1 que convoque a vecinos y familias para escuchar sus inquietudes.

En Comodoro Rivadavia la pirotecnia de estruendo continúa prohibida: la modificación normativa de 2024 habilitó únicamente los productos lumínicos de bajo impacto sonoro. Su venta y su uso constituyen, por lo tanto, una infracción. La comercialización ilegal, que en muchos casos se realiza a través de redes sociales, dificulta el control y vuelve indispensable la responsabilidad de cada vecino a la hora de evitar su compra y utilización.

RESPALDO A INSTITUTOS

En otro tramo de la sesión, el Concejo aprobó una expresión de deseos por la que solicita al Ejecutivo provincial garantizar la continuidad de las carreras de los Institutos Superiores de Formación Docente Nº 807, 802 y 806.

Durante la Hora de Preferencia, la concejal Mariela Aguilar (Arriba Chubut) expresó su solidaridad con docentes y estudiantes, que se movilizan ante el potencial cierre de algunas carreras. Aguilar señaló que las inscripciones finalmente se habilitaron, aunque con la condición de reunir al menos 25 aspirantes por carrera, por lo que recién entre febrero y marzo se sabrá si las propuestas continúan. La edil sostuvo que es responsabilidad de la Provincia fomentar la matrícula y garantizar que los estudiantes, muchos de los cuales trabajan o tienen familia a cargo, puedan concluir su formación, y reclamó que se habilite una instancia de diálogo con la comunidad educativa.

En la misma línea, ingresó al cuerpo una nota de docentes y estudiantes de los institutos superiores que solicitan un plenario con los concejales para abordar la oferta de carreras. La presentación fue girada a la Comisión Nº 5.

OTRAS INICIATIVAS APROBADAS

El cuerpo aprobó por unanimidad el otorgamiento de bonos no remunerativos al personal de planta y transitorio de la Municipalidad, por el Día del Empleado Municipal y en concepto de asignación familiar. En ese marco, la concejal Ximena González celebró el reconocimiento a los trabajadores municipales en un momento difícil y pidió que no se olvide a los jubilados, que quedaron fuera de las paritarias.

Asimismo, se declararon de interés la cuarta edición del Torneo Aniversario Comodoro Rivadavia y la visita del deportista Walter Herrmann, ambas a propuesta de la concejal Gabriela Simunovic; “La Noche Mágica del Deporte”, organizada por la Asociación de Prensa Deportiva, a iniciativa del concejal Marcos Panquilto; y el Congreso de Ciencias Políticas de la Facultad de Humanidades, impulsado por las concejales González y Ferreira.