Los 21 miembros expusieron los argumentos de ambos países y anunciaron la decisión; la Argentina había presentado cuatro puntos y todos fueron rechazados.

Este sábado en Hamburgo el Tribunal Internacional del Mar se expidió ante el reclamo del Gobierno contra el Reino Unido para que se frene preventivamente la explotación petrolera en las Islas Malvinas, en el marco del proyecto Sea Lion, y rechazó los cuatro argumentos presentados por la administración de Javier Milei.

En esta primera demanda internacional presentada por la Argentina contra el Reino Unido por la actividad hidrocarburífera, el tribunal —por 18 votos contra 3— hizo lugar al planteo británico: consideró que pronunciarse sobre los derechos soberanos argentinos en la plataforma continental exige definir previamente quién tiene la soberanía sobre las islas, una cuestión territorial que excede el ámbito de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

De esta manera, el tribunal no podrá indicar medidas como la suspensión provisional de las actividades de Sea Lion, algo que buscaba el Gobierno. La resolución fue leída por el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga.

Además, el organismo rechazó el segundo planteo de la Argentina, que sostenía que el Reino Unido debía abstenerse de avanzar de manera unilateral en áreas marítimas sujetas a una disputa en el marco del proceso de descolonización de la ONU y bajo las reglas de áreas con derechos marítimos superpuestos. Los jueces entendieron que esas normas se aplican a delimitación pendiente entre Estados con títulos superpuestos y que el reclamo volvía a chocar con el mismo límite: la necesidad previa de resolver la soberanía sobre el archipiélago.

En tercer lugar, el tribunal desestimó el argumento ambiental —referido a que las autorizaciones británicas impedían a la Argentina cumplir con su obligación de proteger y preservar el medio marino—, al concluir que evaluar esa interferencia también obligaría a definir primero qué Estado tiene jurisdicción ribereña en la zona en disputa.

Por último, rechazó el cuarto punto, vinculado al deber de resolver controversias pacíficamente, no agravar el conflicto y actuar de buena fe, al considerar que esas disposiciones no alcanzan por sí solas para fundar su competencia.

La Argentina había reclamado que Convemar frene de forma preventiva la explotación petrolera, mientras que el Reino Unido confiaba en que el tribunal se declarara incompetente así el proyecto Sea Lion podía avanzar.