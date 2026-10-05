Guillermo Francos anticipó posible alianza con la LLA y el PRO

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos anticipó que La Libertad Avanza, el PRO y otros espacios vinculados al libre mercado podrían competir juntos en las elecciones de 2027.

que La Libertad Avanza y el PRO podrían aliarse en 2027

POLÍTICA

El ex Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, elogió el modelo de ajuste de Javier Milei y Luis Caputo y recomendó ampliar la base de sustento político.

“Yo estoy convencido que los integrantes de este espacio, el PRO, todos los partidos que han conformado parte de esa alianza, y La Libertad Avanza, van a participar en la elección juntos”, afirmó.

Francos también defendió en declaraciones radiales el modelo de ajuste de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, y negó que la Argentina esté cerca de una recesión. Para analizar la situación, pidió mirar la evolución de la economía en un período más extenso. “Uno tiene que ver no la foto sino la película completa, de dónde venimos, hacia dónde vamos”, sostuvo para minimizar el drama que atrviesan millones de familias merced de la licuación de los salarios de los trabajadores.

El también exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández destacó el equilibrio fiscal y el crecimiento de las exportaciones como señales del cambio producido desde diciembre de 2023. También reconoció las dificultades que atraviesan el consumo y algunos sectores de la economía, pero consideró que esos problemas no deberían llevar al Gobierno a modificar su estrategia.

A pesar del derrumbe de la inversión, el exjefe de Gabinete destacó los proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y señaló que las inversiones en sectores como la minería y la energía podrían comenzar a generar más empleo y actividad a medida que avancen.

Francos también se refirió a las diferencias dentro del espacio oficialista y descartó que exista actualmente una discusión sobre una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Afirmó que las diferencias internas no deberían poner en riesgo las reformas impulsadas por Milei.

“No creo que pueda llegar a romper para hacer una especie de mileísmo pero sin Milei”, sostuvo. Al mismo tiempo, aseguró que mantiene “un gran respeto” por Bullrich.