Torres propone una discusión sobre la coparticipación

POLITICA“Tenemos que corregir de una vez por todas las asimetrías”, sostuvo el gobernador de Chubut al exponer durante el Congreso de Federalismo Fiscal.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, participó este miércoles de la segunda edición del Congreso de Federalismo Fiscal (CONFEFI), el cual reunió a funcionarios del Gobierno Nacional, mandatarios, especialistas y referentes políticos de distintos puntos del país.

El titular del Ejecutivo chubutense fue uno de los principales oradores del encuentro desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se abordaron la distribución de los recursos, el Presupuesto 2027 y los desafíos para avanzar hacia un esquema federal más equitativo.

La jornada, organizada por la Comisión Federal de Impuestos (CFI), tuvo lugar en el Salón Auditorio del organismo bajo el lema “Innovación y consenso para un desarrollo federal”. Durante el panel sobre Perspectivas Federales, que compartió con el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, Torres habló de la “oportunidad que tenemos en Argentina de dar una discusión histórica en relación con la coparticipación federal” e instó a “sentarnos y llegar a un acuerdo que sea el cimiento del país del futuro”.

El mandatario puso en valor la realización de encuentros de estas características y consideró que “es el ámbito más importante para discutir asimetrías que siguen vigentes en la Argentina. Chubut fue muy perjudicada en su momento por malas decisiones y nunca se planteó formalmente una reparación; hoy podemos hacerlo porque es un acto de justicia y porque es lo que corresponde”, apuntó.

AGENDA FEDERAL

“Es frustrante ver que muchas veces hay discusiones que son muy importantes para el país y terminamos votando la ley menos mala, y cada vez que hay una crisis económica se votan impuestos de manera transitoria, después quedan eternamente y nos lleva a una matriz fiscal distorsiva que ahoga y asfixia a la producción y al trabajo”, puntualizó el mandatario.

En ese contexto, el titular del Ejecutivo chubutense llamó a “parar la pelota”, generar los acuerdos necesarios y trabajar en una agenda verdaderamente federal.

“La discusión termina siendo más simple: cuáles son los derechos de los Estados subsoberanos y cuál es la obligación del Estado Nacional de cubrir aspectos como seguridad, educación, salud e incluso los dilemas jurisdiccionales en materia de infraestructura”, resaltó.

Sobre este último punto, Torres indicó que “en Chubut logramos avanzar en cuestiones muy importantes y sentar precedentes”, y destacó en ese sentido el convenio de compensación de deuda alcanzado con el Gobierno Nacional, que permitió que “hoy las rutas nacionales se estén ejecutando con recursos provinciales”.

Este esquema, manifestó, “nace en un conflicto y deriva en una solución, fue una respuesta concreta y creativa que sirve y los resultados son tangibles”.

EL METRO CUADRADO DE LA GENTE

En otro tramo de su exposición, el gobernador consideró que “si bien ningún partido político puede estar en contra de la necesidad de sostener el equilibrio fiscal o un tipo de cambio flotante, lo que tenemos que hacer ahora es discutir verdaderamente una ley de coparticipación federal y poder sentarnos en una mesa para corregir esas asimetrías”.

Torres manifestó al respecto que “estamos en un momento en el que Argentina tiene una oportunidad enorme. Tenemos todo lo que demanda el mundo y en menos de dos años la Patagonia va a estar exportando más que toda la Pampa Húmeda”.

Sostuvo en ese marco que “ese crecimiento exponencial va a generar mucha riqueza y tiene que verse reflejada en el metro cuadrado de la ciudadanía, y ahí es donde esas discusiones eternas desde el punto de vista fiscal tienen que ser simples, pragmáticas y contempladas en un acuerdo que sea el cimiento de la Argentina del futuro”.

Finalmente, el mandatario llamó a dar primero “la discusión jurídica necesaria para ver el ámbito de negociación y después hagamos las cosas bien: reconozcamos dónde están esas asimetrías y trabajemos con responsabilidad, seriedad y madurez junto a esas provincias que le han dado tanto esfuerzo y tanta riqueza a la Nación”.