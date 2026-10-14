El Municipio convoca a sumar ideas para el desafío tecnológico

El Centro de Encuentro de Km 8 recibirá a estudiantes, profesionales y creativos locales que busquen aportar su visión ante problemáticas reales del planeta.

Comodoro Rivadavia se consolida por tercer año consecutivo como una de las sedes oficiales del NASA Space Apps Challenge, una de las hackatones de ciencia y tecnología más importantes a nivel global. El encuentro se llevará a cabo durante 48 horas continuas los días 14 y 15 de noviembre en el Centro de Encuentro de Km 8.

La iniciativa, impulsada por la gestión que encabeza el intendente Othar Macharashvili, pondrá a disposición de los participantes los datos abiertos de la NASA y otras agencias espaciales internacionales. Bajo el lema “La próxima frontera”, la edición 2026 propondrá 14 desafíos oficiales orientados a resolver problemáticas reales de la Tierra y el espacio.

En ese marco, el gerente de Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace, destacó el valor de la propuesta. “Ser sede por tercer año consecutivo nos permite acercar a nuestra comunidad experiencias internacionales vinculadas con la ciencia y la tecnología. Buscamos generar espacios donde jóvenes, estudiantes y profesionales puedan desarrollar sus capacidades, intercambiar conocimientos, transformar ideas en proyectos y fortalecer el ecosistema de innovación de la ciudad”, señaló el funcionario.

Desde la agencia remarcaron la accesibilidad de la competencia, al indicar que cada participante puede realizar aportes desde su propia área del saber, por lo que no se requiere experiencia previa, formación específica ni saber programar, ya que se busca incentivar el aprendizaje continuo y la colaboración en equipo.

Asimismo, recordaron que Comodoro Rivadavia posee antecedentes destacados en el certamen mundial. Durante la edición anterior, cuatro proyectos desarrollados por equipos comodorenses lograron clasificar a la instancia de evaluación global, posicionando a la ciudad entre las sedes argentinas con mayor nivel de participación y calidad técnica.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 14 años. Pueden participar estudiantes, científicos, diseñadores, comunicadores, artistas, emprendedores e investigadores. Los equipos estarán conformados por hasta seis integrantes y quienes se anoten de forma individual recibirán acompañamiento para integrarse a un grupo. En el caso de los menores de 18 años, deberán hacerlo a través de una institución educativa con un adulto responsable.

Las inscripciones, los desafíos y las condiciones de participación se pueden consultar en el sitio web oficial https://spaceapps.conocimiento.gob.ar/.