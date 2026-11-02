La herramienta tecnológica permitió concretar 125 intervenciones positivas entre enero y octubre de 2026. Su utilización en patrullajes preventivos, controles vehiculares e identificaciones en la vía pública fortalece el trabajo territorial del personal policial.

El uso del sistema SIFCOP permitió localizar a 98 personas buscadas por la Justicia y recuperar 27 vehículos

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía de la Provincia, continúa incorporando herramientas tecnológicas que permiten fortalecer las tareas de prevención y mejorar la capacidad de respuesta del personal policial en el territorio.

Entre enero y octubre de 2026, el uso del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) permitió localizar a 98 personas con requerimientos judiciales vigentes y recuperar 27 vehículos con pedido de secuestro, a partir de 125 intervenciones realizadas en 12 localidades y zonas de la provincia.

La plataforma permite consultar en tiempo real órdenes de captura, detención, averiguaciones de paradero y pedidos de secuestro vehicular. Su utilización durante los procedimientos cotidianos facilita la verificación inmediata de información y aporta precisión a las intervenciones policiales.

Los resultados son producto del trabajo en terreno de distintas unidades policiales, mediante patrullajes preventivos, controles en rutas y accesos, identificaciones en la vía pública, operativos en terminales de ómnibus y tareas de investigación. La herramienta también se incorporó a las dependencias y puestos del interior provincial, ampliando su alcance territorial.

Un recurso fundamental

El crecimiento de la utilización del sistema SIFCOP quedó reflejado en las estadísticas: entre junio y octubre se concretaron 100 intervenciones positivas, mientras que octubre registró el mayor nivel de actividad, con 26 procedimientos.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se destaca que la tecnología constituye un recurso fundamental cuando se integra al despliegue operativo y al compromiso diario de los efectivos policiales.

En ese sentido, el fortalecimiento del uso del SIFCOP permite optimizar los controles, aprovechar la información disponible y transformar las tareas habituales de prevención en intervenciones concretas para dar cumplimiento a los requerimientos judiciales en todo Chubut.