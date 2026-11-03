El mega templo que inauguró Milei quedó bajo la lupa por su financiamiento

La Iglesia Bautista Jesús es Rey inauguró un auditorio para miles de personas con la presencia del presidente Javier Milei. La congregación sostiene que la obra se financió exclusivamente con ofrendas, donaciones y aportes privados, mientras sectores opositores reclaman precisiones sobre el origen de los recursos.

La inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, en Neuquén, abrió una discusión política sobre el financiamiento de una obra de gran magnitud que demandó alrededor de 15 años de construcción.

El presidente Javier Milei participó de la apertura del templo el sábado 31 de octubre y destacó públicamente la obra como un ejemplo de organización comunitaria sin intervención estatal. El complejo está vinculado al pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza Nadia Márquez.

El nuevo edificio está ubicado frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén y fue construido sobre un predio de unos 8.000 metros cuadrados. El proyecto contempla un auditorio con capacidad final para 4.000 personas y forma parte de una estructura mayor vinculada a la congregación, que también cuenta con instituciones educativas y servicios de salud.

La discusión por el origen de los fondos

El financiamiento es el punto que quedó en el centro de la controversia. En un informe difundido por C5N, se plantearon interrogantes sobre el origen de los recursos y se mencionaron reclamos políticos para conocer si existieron aportes públicos vinculados con la institución.

Desde la propia iglesia rechazan esa hipótesis. Hugo Márquez y el administrador David Schlereth afirmaron que la construcción se sostuvo mediante ofrendas de los fieles, donaciones de propiedades, aportes de empresas, materiales y trabajo voluntario, sin préstamos bancarios ni financiamiento extranjero.

Según Márquez, el terreno fue adquirido en 2009 y la piedra fundamental se colocó en 2012. Durante la primera etapa intervino una empresa constructora y luego buena parte de los trabajos continuaron mediante administración propia. La congregación no difundió hasta ahora un costo total de la obra.

Un acto religioso con fuerte componente político

La presencia de Milei también reforzó la lectura política de la inauguración. Junto al Presidente estuvieron dirigentes nacionales de La Libertad Avanza, entre ellos Karina Milei y Martín Menem, además de referentes provinciales y representantes de iglesias evangélicas.

Nadia Márquez, hija del pastor Hugo Márquez, integra actualmente el Senado por La Libertad Avanza y ha manifestado públicamente su intención de aspirar en algún momento a la gobernación neuquina.

Su eventual candidatura provincial, sin embargo, está atravesada por una discusión jurídica vinculada con la Ley de Ficha Limpia de Neuquén. Márquez estuvo involucrada años atrás en una causa por títulos educativos sin validez oficial que terminó mediante una suspensión del juicio a prueba y posterior sobreseimiento tras cumplir las condiciones acordadas. Distintos medios sostienen que esa probation podría impedirle competir por cargos provinciales bajo la normativa local, una interpretación que la propia senadora cuestionó.

Qué está probado y qué sigue en discusión

Por ahora, está documentado que la iglesia sostiene que la obra fue financiada con recursos privados y que no difundió un costo final. También está comprobado que el templo fue construido durante más de una década y que su inauguración reunió a dirigentes políticos nacionales y provinciales.

En cambio, las afirmaciones sobre eventuales aportes estatales forman parte de reclamos y cuestionamientos políticos que, hasta el momento, no aparecen acreditados en la información pública consultada.

La controversia continúa así en dos planos: por un lado, la dimensión y el financiamiento de uno de los mayores templos evangélicos de la región; por otro, la creciente vinculación política entre sectores de las iglesias evangélicas y dirigentes de La Libertad Avanza en Neuquén.