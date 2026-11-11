Ciclo Malva vuelve con las bandas que encontró en el camino

El ciclo que Tomás “Tommy” Varas puso en marcha en agosto tendrá su segunda edición en Comodoro. Regresa Caved, de Caleta Olivia, y se suma Las Cosas que Perdimos en el Fuego, de Mar del Plata este sábado 14 de noviembre en El Hangar.

En agosto de este año, Tomás “Tommy” Varas organizó en Comodoro Rivadavia la primera fecha de Malva, un ciclo de recitales independientes que nació de su trabajo con el sonido y de las ganas de traer a la ciudad a bandas que conoció tocando con Mengua. La segunda edición de Ciclo Malva se realizará el sábado 14 de noviembre a partir de las 23:00 en El Hangar (Av. Gatica 343). La fecha reunirá a Caved, de Caleta Olivia, que ya estuvo en el debut, y a Las Cosas que Perdimos en el Fuego, de Mar del Plata, con quienes compartió escenario en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires.

La idea de armar un ciclo propio tomó forma en los viajes de Mengua a Buenos Aires. A Tommy le llamó la atención que hubiera tanta gente organizando recitales e invitando a las bandas que le gustaban. Él ya tenía los equipos con los que había empezado a trabajar en sonido y backline. Con Malva pudo usarlos para producir sus propias fechas y convocar a grupos que quería escuchar en Comodoro.

Cada invitación tuvo su recorrido. La de Caved surgió de una charla con Mateo, que primero le había escrito para invitar a Mengua a tocar. Para concretar la visita de los marplatenses, Tommy coordinó el viaje con Hernán, el cantante. “Me encanta su música. Creo que va a estar muy bueno. Hace falta que vengan bandas de afuera a Comodoro”.

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CICLO MALVA

Malva era uno de los nombres que Tommy había anotado para su banda, que terminó llamándose Mengua. La palabra le seguía gustando y la recuperó cuando empezó a trabajar con sonido y backline. El proyecto surgió después de perder su primer trabajo. Con la plata que recibió compró los equipos, que también le iban a servir para tocar con su banda.

“Compré todo lo que necesitaba y me lancé medio de cara de piedra al sonido”. Se había recibido en sistemas y aprendió de audio entre manuales, grabaciones y mezclas en su casa, con la práctica de las fechas como parte de esa formación. Cuando decidió organizar la primera edición, tener su propio backline le resolvió uno de los costos del recital.

El ciclo también encontró una identidad en sus afiches. Tomás contactó a Facundo @dreamlivelove00, un diseñador de Buenos Aires, después de ver los trabajos que compartía. Desde entonces le encarga casi todo lo relacionado con el diseño. “Tengo la filosofía de darle libertad creativa a los diseñadores”.

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LA PRIMERA FECHA

El debut fue en agosto, con Caved, Hostile Mads Wave y Mengua entre las bandas de la noche. Tommy recuerda una buena venta de entradas y mucha gente. Para él también fue la primera experiencia de sostener la organización, operar el sonido y tocar en la misma fecha.

“Es una puta locura. Es muy difícil”, dijo sobre el paso de la consola al escenario. La consola quedó a cargo de alguien que no conocía el equipo. El cambio de manos se complicó en plena fecha y le dejó una idea más clara de cuánto podía abarcar.

De ahí salieron dos tareas que quiere repartir para la segunda edición. Una persona tiene que estar en la puerta para cobrar las entradas y otra tiene que quedar disponible para ayudar a las bandas con lo que necesiten. Son cosas que en agosto había pensado atender él mismo, entre la consola y su propia presentación.

DE CALETA Y MAR DEL PLATA A COMODORO

La primera conversación con Caved empezó con una invitación de Mateo para que Mengua tocara en una fecha en Caleta Olivia. Tommy le devolvió la propuesta con el ciclo que estaba preparando en Comodoro. Había redescubierto a la banda caletense en pleno cambio de sonido, después de una etapa ligada al grunge. Mientras hablaban del recital, encontraron que compartían muchos gustos y se hicieron amigos. Ahora Caved vuelve para la segunda edición.

Con Las Cosas que Perdimos en el Fuego, el vínculo viene de una fecha en Tortuguitas. Los marplatenses también habían viajado para tocar allí. Después del encuentro, Tomás empezó a seguir en Substack a Hernán, que además de cantar escribe. Le quedaron resonando sus textos sobre el país y, con el viaje a Comodoro en marcha, volvieron a hablar seguido. La banda tomó su nombre del libro de cuentos de Mariana Enríquez.

Tommy quiere que Ciclo Malva tenga continuidad. Imagina una fecha cada dos o tres meses, con otras bandas y la posibilidad de moverse entre distintos géneros. En un momento en que está sin trabajo, organizar recitales es “la forma que encontré de poner mi atención en algo que sea saludable”. Para esta segunda edición, dos encuentros que empezaron con una invitación a tocar terminan en una fecha armada por él en Comodoro.