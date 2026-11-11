La Secretaría de Desarrollo Social y Salud propició un encuentro para conocer los riesgos asociados al uso de múltiples medicamentos en personas mayores.

Charla abierta sobre los riesgos de la polimedicación entre los mayores

La actividad será este sábado 14 de noviembre, de 16 a 18 horas, en el Salón Cirse de la ciudad balnearia, ubicado en Avenida Piedrabuena 2102, con entrada libre y gratuita.

La actividad es organizada por la Secretaría de Desarrollo Social y Salud del Municipio y estará a cargo de la profesora María Caterina Milone, médica farmacoepidemióloga y directora del proyecto de extensión “La salud en personas mayores y los riesgos de la polimedicación”, perteneciente a la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

La charla contará también con el acompañamiento de Anahí Quinteros y busca generar conciencia sobre la importancia del uso adecuado de medicamentos, reconocer posibles riesgos y brindar herramientas para el cuidado de la salud, especialmente en personas mayores.

La propuesta combinará una exposición educativa con una experiencia audiovisual y un espacio de diálogo e intercambio, donde los participantes podrán realizar consultas, compartir inquietudes y conversar con los profesionales.

Además, se realizarán controles de signos vitales a cargo del equipo de Enfermería del Centro de Salud Municipal René Favaloro.

La charla está dirigida especialmente a personas mayores, familiares y cuidadores, aunque la participación está abierta a toda la comunidad y la actividad se desarrolla en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria.