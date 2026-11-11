Charla abierta sobre los riesgos de la polimedicación entre los mayores

La actividad será este sábado 14 de noviembre, de 16 a 18 horas, en el Salón Cirse de la ciudad balnearia, ubicado en Avenida Piedrabuena 2102, con entrada libre y gratuita.
La actividad es organizada por la Secretaría de Desarrollo Social y Salud del Municipio y estará a cargo de la profesora María Caterina Milone, médica farmacoepidemióloga y directora del proyecto de extensión “La salud en personas mayores y los riesgos de la polimedicación”, perteneciente a la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
La charla contará también con el acompañamiento de Anahí Quinteros y busca generar conciencia sobre la importancia del uso adecuado de medicamentos, reconocer posibles riesgos y brindar herramientas para el cuidado de la salud, especialmente en personas mayores.
La propuesta combinará una exposición educativa con una experiencia audiovisual y un espacio de diálogo e intercambio, donde los participantes podrán realizar consultas, compartir inquietudes y conversar con los profesionales.
Además, se realizarán controles de signos vitales a cargo del equipo de Enfermería del Centro de Salud Municipal René Favaloro.
La charla está dirigida especialmente a personas mayores, familiares y cuidadores, aunque la participación está abierta a toda la comunidad y la actividad se desarrolla en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria.