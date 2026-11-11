Comodoro ofrece beneficios para nuevas experiencias turísticas

El Municipio concretó un convenio que contempla descuentos en pasajes aéreos Buenos Aires–Comodoro Rivadavia para viajar entre el 1 de febrero y el 16 de junio de 2027.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de Comodoro Turismo, alcanzó un convenio con la firma JetSMART y oficializó el lanzamiento de un código de descuento para vuelos de la mencionada línea aérea. El código CRDSEI estará vigente para compras realizadas hasta el 7 de diciembre y deberá aplicarse en las plataformas de venta de la compañía.

Sobre el beneficio que permite planificar viajes entre el 1 de febrero y el 16 de junio de 2027 y llegar al Golfo San Jorge en plena temporada alta de avistajes, el intendente Othar Macharashvili destacó: “Trabajamos para traer a la ciudad nuevos visitantes a disfrutar de nuestros atractivos. En esta oportunidad les ofrecemos ver un tipo de ballena que no se encuentra en otros sitios y que van a poder disfrutar desde muy cerca”.

Por su parte, el titular de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, celebró el acuerdo y puntualizó que “es un beneficio gestionado para que más viajeros se animen a conocer nuestro destino y se dejen sorprender por sus atractivos naturales y por el viento, que se volvió identidad en esta costa patagónica y hoy nos permite ver de cerca la ballena Sei”.

Quienes deseen aprovechar el descuento deberán comprar sus vuelos antes del 7 de diciembre en la plataforma de la aerolínea, teniendo en cuenta que es válido para la ruta Buenos Aires–Comodoro Rivadavia y para viajes entre el 1 de febrero y el 16 de junio de 2027, un período que coincide con la temporada de avistaje de este cetáceo.

El nombre del código rinde homenaje a la ballena Sei, el tercer rorcual más grande y veloz del mundo, cuya presencia se consolida como un fenómeno científico y ecológico de gran relevancia para su estudio y conservación en las costas del Golfo San Jorge.

La iniciativa se suma a las acciones de promoción del destino y refuerza un eje clave de Comodoro Rivadavia: contar con el Aeropuerto Internacional General Mosconi como puerta de entrada a la Patagonia Central para el desarrollo turístico regional.