Comodoro Turismo y la Universidad firmaron un convenio para fortalecer la capacitación

El acuerdo se concretó en el escenario principal PAE de la Expo Turismo – Comodoro Alma Patagónica 2026 y establece un marco de colaboración y asistencia técnica entre ambas instituciones por los próximos dos años.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de Comodoro Turismo, firmó un Convenio Específico de Colaboración y Asistencia Técnica con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). El acuerdo fue rubricado el domingo 8 de noviembre, en el escenario principal PAE, en el marco de la 12ª edición de la Expo Turismo. El convenio fue firmado por el tritular de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, y el rector de la Universidad, Gustavo Fleitas con el objetivo es establecer lazos de cooperación recíproca y vínculos permanentes entre ambas instituciones, con especial foco en el desarrollo y la capacitación en tareas vinculadas a la actividad turística.

En este sentido, el acuerdo contempla la prestación de asistencia técnica, el apoyo a la capacitación de recursos humanos, la organización de cursos, seminarios, jornadas y posgrados, el intercambio de información técnica y la realización de pasantías de formación profesional, entre otras acciones que las partes acuerden. El convenio tendrá vigencia desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 1 de noviembre de 2028, y se prorrogará automáticamente por un plazo de dos años.

Al respecto, Eduardo Carrasco, destacó que “este convenio nos permite seguir profesionalizando el sector turístico de la mano de la universidad pública. Desde Comodoro Turismo entendemos que la formación es clave para consolidar a Comodoro como destino, y qué mejor marco que la Expo Turismo para sellar este compromiso”.

Por su parte, el rector de la UNPSJB destacó la importancia de fortalecer la articulación con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para acompañar el desarrollo turístico local y regional. “Este convenio nos permite poner a disposición las capacidades de nuestra Universidad y trabajar de manera conjunta en el crecimiento de una actividad estratégica para la Patagonia”, señaló.

Asimismo, resaltó el aporte de la carrera de Turismo en la formación de profesionales y la generación de conocimientos vinculados al sector. “La formación académica es fundamental para responder a los desafíos de la actividad turística y aprovechar el potencial de nuestra región”, expresó.