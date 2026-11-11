El Senado de la Nación distinguió a tres investigadores del CENPAT

En una ceremonia realizada en el Salón Azul del Palacio Legislativo, la Cámara Alta galardonó las trayectorias y trabajo de Lucio Ibiricu, Carlos De Marziani y Tamara Rubilar, poniendo a la ciencia patagónica en lo más alto.

La Cámara de Senadores de la Nación reconoció la semana pasada a 40 científicos y científicas argentinos entregándole la Mención de Honor al Valor Científico”. Entre ellos se encuentran tres investigadores/as del CENPAT: Lucio Ibiricu, Tamara Rubilar y Carlos De Marziani.

Ibiricu es paleontólogo y pertenece al Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET) y su premiación fue propuesta por la senadora de Santa Cruz (provincia de la que Lucio es oriundo) Natalia Gadano. El reconocimiento está centrado en su vasta trayectoria en la investigación paleontológica en la Patagonia central y destaca sus aportes en el descubrimiento y estudio de vertebrados continentales del Cretácico (dinosaurios, cocodrilomorfos, entre otros) y su contribución a la formación de recursos humanos y su labor en la divulgación científica.

“El reconocimiento me puso muy contento, a veces uno no sabe si lo merece o no, pero siempre trabaja duro para dar lo mejor. Si bien es un reconocimiento individual, al menos en lo que hago yo, si no hay gente trabajando conmigo, sería imposible tener ningún resultado ni reconocimiento, así que no deja de ser algo en equipo. Agradezco mucho a la senadora Gadano y al senador Carambia de Santa Cruz por haberme considerado para este reconocimiento. Esto me parece una forma de que salga a la luz la importancia de la Ciencia y la Tecnología para cualquier país, hay que seguir apoyando y dándole herramientas para tener una mejor ciencia nacional”, señaló Ibiricu.

En el caso de Rubilar, investigadora del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET) se reconoció su aporte a la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva. La Cámara Alta destacó el carácter federal y la articulación público-privada de la empresa ERISEA, nacida en Puerto Madryn (Chubut) como la primera Empresa de Base Tecnológica (EBT) de la Patagonia avalada por el CONICET: “Recibir la Mención de Honor al Valor Científico reafirma la importancia de apostar a la ciencia federal para promover la ciencia, la tecnología y la innovación en todo el país. Este premio pertenece a todo el equipo de trabajo que encabezo y a las instituciones públicas que demostraron que, con una visión estratégica, desde la Patagonia podemos hacer investigación con impacto directo en la sociedad y en la calidad de vida de las personas", destacó la Dra. Rubilar al recibir el diploma honorífico”.

Además, la científica puso en valor el trabajo interinstitucional desarrollado entre el CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y los equipos médicos de investigación de hospitales públicos cómo el Santojanni, Ramos Mejía y Muñiz. La postulación de Tamara estuvo a cargo de la senadora por Chubut Andrea Cristina.

Finalmente, Carlos de Marziani, del Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca Golfo San Jorge (IIDEPyS, CONICET- UNPSJB), fue reconocido por su trayectoria científica que se ha desarrollado principalmente en el campo del procesamiento digital de señales y los sistemas sensoriales para entornos complejos, con contribuciones en posicionamiento acústico, telecomunicaciones, instrumentación electrónica y comunicaciones subacuática.

“Recibo con enorme satisfacción esta distinción del Senado de la Nación. Valoro especialmente el carácter federal de este reconocimiento, que contribuye a visibilizar y poner en valor las actividades científicas y tecnológicas que se desarrollan en todas las provincias del país. Considero esta distinción como un reconocimiento al trabajo de todo un equipo de personas con quienes compartimos cotidianamente estas actividades y que aportan su esfuerzo y compromiso. Agradezco la confianza de las instituciones que nos permiten demostrar que desde Chubut y la Patagonia podemos hacer ciencia y desarrollo tecnológico con impacto en nuestra región y en el país”, expresó De Marziani, con lugar de trabajo en Comodoro Rivadavia, que fue postulado para su premiación por el senador chubutense Carlos Linares.