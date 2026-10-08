Amplia oferta educativa en la expo organizada por el municipio

Con la presencia del intendente Pablo Carrizo, la municipalidad de Caleta Olivia dejó inaugurada este jueves en el Centro Cultural la Expo 2026 FuTurar.

La apertura oficial se desarrolló en la sala del cine y contó con una importante participación, tanto de los miembros del gabinete local como de los más de 300 jóvenes que se acercaron a conocer y descubrir la amplia oferta educativa, pero también para formar parte de los diversos conversatorios que se llevaron a cabo durante la jornada.

En esta ocasión se encontraron con más de 20 stands que se ubicaron en el SUM Mechenien.

Cabe mencionar que la propuesta destinada para estudiantes, jóvenes y la comunidad en general fue impulsada a través de la la Supervisión de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria que depende de la Secretaría de Desarrollo Social.

La misma tiene como objetivo brindar espacios de exploración ante las nuevas oportunidades y las conexiones entre instituciones u organizaciones que les permitirán a los interesados conocer las distintas alternativas de formación y así proyectar el próximo paso.

En cuanto a las temáticas que se incluyeron en los conversatorios, estas estuvieron relacionadas con la minería, la industria naval, acceso y permanencia en el mundo laboral, formación para la empleabilidad, entre otras.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social, Priscilla Jwanczyk, destacó y celebró la participación de los jóvenes señalando que “estamos sumamente contentos de que el auditorio esté completo de alumnos ya que la propuesta fue pensada para ellos”.

“Contamos con la participación de la UNPA, Universidad Kennedy, la Escuela de Policía, Tránsito (mi primera licencia), YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio), Cámara Minera de Santa Cruz, API Astilleros, y muchos más”detalló.

A su vez, la supervisora de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria, Francisca Gil, manifestó que desde el mes de abril venían trabajando con la propuesta.

“La idea es brindarles las herramientas adecuadas para que den pasos seguros y acertados; como ejemplo, en el stand que nos pertenece se estará informando acerca del armado de CV, programas nacionales, nuestras capacitaciones, y muchas otras oportunidades con las que contamos en la oficina. Existen muchas ofertas, ya sean virtuales, presenciales o híbridas, pero también están presentes todo lo relacionado con la matriz productiva como, cámaras mineras, navales y empresas que actualmente apuestan a nuestra provincia”, puntualizó.