Organizan Marcha del Orgullo

El municipio de Caleta Olivia, a través de la Dirección de Diversidad de Género, llevó adelante el primer encuentro organizativo para la Marcha del Orgullo, prevista para noviembre.

Con participación de referentes de distintos sectores, a principios de esta semana comenzó a conformarse una comisión de trabajo que permita planificar de manera colectiva las actividades previas y la jornada central de la marcha.

En este marco, Daniela Reinoso, titular de la Dirección de Diversidad, destacó la participación y las propuestas compartidas durante el encuentro. “El objetivo es visibilizar el respeto, la no discriminación y, sobre todo, terminar con los discursos de odio”, puntuazó.

Asimismo, remarcó la importancia de construir un espacio amplio y participativo, donde las distintas voces puedan aportar ideas y experiencias. La propuesta contempla la elaboración de un documento conjunto que reúna los principales planteos de la comunidad.

“Está abierta la convocatoria a toda la comunidad, a todas las organizaciones, a todos los partidos políticos. Nosotros queremos escuchar un montón de voces”, señaló Reinoso, e invitó a quienes estén interesados a sumarse a las próximas reuniones.

Desde el Municipio se acompaña este proceso de organización colectiva, promoviendo el trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones para fortalecer la participación, la igualdad, el respeto por la diversidad y la defensa de los derechos.

Fuente: Prensa Municipal