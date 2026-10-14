Acompañantes terapéuticos solicitan jerarquización laboral

Al igual que en otras localidades santacruceñas, los trabajadores terapéuticos que se desempeñan en Caleta Olivia, vienen reclamando la jerarquización de su trabajo en ámbito de la salud.

Por tal motivo, en la tarde del martes un grupo de estos agentes sanitarios se reunieron con el diputado provincial Javier Jara referente del espacio político Movere de Las Heras y vicepresidente de la Legislatura, a instancias de una invitación que le cursara el equipo de trabajo de la senadora nacional Natalia Gadano.

Vale señalar que los AT elaboraron un proyecto de Ley canalizándolo a través de la diputada por Caleta Olivia, Patricia Urrutia y durante el encuentro celebrado en una sede partidaria de Gadano, ubicada en el barrio Rotary 23.

En ese marco se avanzó en la redacción ampliada de la norma por la que se procura un mayor reconocimiento y jerarquizaciòn de quienes asisten a pacientes en sus rutinas diarias, espacios recreativos, escolares, laborales o domiciliarios.

Al respecto, al ser consultado por El Patagónico, Jara hizo saber que el proyecto de referencia se encuentra en estos momentos siendo analizado en el área de Asesoría Legal de la Cámara de Diputados previo a su presentación en sesión ordinaria.

“Obviamente nosotros lo acompañaremos porque sabemos que es una necesidad urgente la que tienen los acompañantes terapéuticos” puntualizó.

Añadió que actualmente existe una regulación de esa actividad pero la misma es muy ambigua teniendo en cuenta que hay diferentes categorías de AT dado que algunos realizaron cursos de capacitación y otros poseen cursaron tecnicaturas o licenciaturas, por lo cual también es necesario que los primeros puedan elevar su jerarquía mediante la implementación de una carrera on line en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.