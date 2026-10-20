El servicio de subterráneos se restablece tras la liberación de los delegados detenidos. Sin embargo, los gremios de la CATT, la CGT y la CTA declararon el alerta y amenazan con profundizar el plan de lucha.

Subtes: advierten por una escalada del conflicto ante el abuso de poder

El paro de subtes que afectó a las seis líneas de subte y el Premetro finalizó pasadas las 15.30 de este martes, tras cinco horas de interrupción en el servicio por la detención arbitraria de dos delegados sindicales. El servicio se normalizó con el correr de las horas.

Juan Carlos Schmid, titular de la CATT; Cristian Jerónimo, secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA); Néstor Segovia, dirigente de los metrodelegados, y Pablo Moyano, dirigente del Sindicato de Camioneros, participaron de una conferencia de prensa en la que cuestionaron el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y advirtieron sobre una posible escalada del conflicto sindical.

El encuentro se realizó tras la liberación de los dirigentes detenidos durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B. Luego de varias horas de interrupción, los metrodelegados anunciaron el levantamiento del paro de subtes.

La liberación de los dirigentes permitió destrabar una parte del conflicto, pero no calmó el malestar de las organizaciones gremiales. Durante la conferencia, referentes de la CGT, la CTA y la CATT cuestionaron la respuesta del Gobierno de Jorge Macri y denunciaron un intento de disciplinar al movimiento obrero mediante sanciones y acciones judiciales.

El conflicto había comenzado durante la mañana, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a referentes gremiales en la estación Juan Manuel de Rosas, en el marco de una protesta con apertura de molinetes. La medida se llevaba adelante en reclamo por la suspensión de un trabajador y terminó con incidentes, empujones y el uso de gas pimienta.

Para los dirigentes sindicales, lo ocurrido excede la disputa puntual en el subte. En sus cuestionamientos también incluyeron la situación de los trabajadores, las condiciones laborales y la participación de empresas tercerizadas en tareas de mantenimiento.

EL RECLAMO SINDICAL Y EL DERECHO A PROTESTAR

Durante la conferencia, los representantes gremiales defendieron el derecho a huelga y a la protesta, y advirtieron que no aceptarán medidas que, a su entender, vulneren los derechos de los trabajadores y los convenios colectivos.

Las críticas también apuntaron al contexto económico y al impacto de las políticas oficiales sobre los ingresos de los trabajadores. Desde los sindicatos plantearon que el conflicto no puede analizarse de manera aislada, sino en un escenario de creciente malestar laboral.

La presencia de Moyano, Jerónimo, Schmid y Segovia reunió a referentes de distintos sectores del sindicalismo y dejó un mensaje de respaldo a los trabajadores involucrados en la protesta.

Las organizaciones sindicales anticiparon que seguirán de cerca el desarrollo del caso y las posibles sanciones. También dejaron abierta la posibilidad de avanzar con nuevas medidas si no encuentran respuestas a sus reclamos.