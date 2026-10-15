Un hombre no vidente de 70 años cayó desde dos metros

El accidente ocurrió en el barrio Pietrobelli. El vecino sufrió una herida en la cabeza y fuertes dolores en la cadera.

Un hombre de 70 años resultó herido este miércoles por la tarde tras caer desde aproximadamente dos metros de altura en una vivienda del barrio Pietrobelli. El vecino, que es no vidente, sufrió un golpe contra el piso de concreto y debió recibir asistencia médica.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:45 en una propiedad ubicada sobre el pasaje Giménez al 1300. Según la información disponible, el hombre se encontraba cerca de las escaleras cuando cayó desde la planta alta de la vivienda.

Tras el impacto, permaneció consciente, pero presentaba una herida sangrante en la cabeza y fuertes dolores en la zona de la cadera.

Ante la posibilidad de que hubiera sufrido lesiones de consideración, sus familiares solicitaron la intervención del servicio de emergencias médicas 107 para que fuera evaluado por profesionales de la salud.