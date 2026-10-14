Los argentinos fueron descubiertos en flagrante delito por los empleados de una conocida cadena de tiendas. Todo quedó registrado en video.

Detuvieron a una pareja de turistas argentinos por robar en un comercio de Tailandia

Una pareja de argentinos se convirtió en el centro de una fuerte polémica internacional luego de ser sorprendida in fraganti mientras intentaba hurtar mercadería sin pagar en una sucursal de la popular cadena de tiendas 7-Eleven, en Tailandia. El vergonzoso episodio derivó en un rápido operativo policial y la posterior detención de ambos ciudadanos.

El hecho se desencadenó cuando el personal de seguridad y los empleados del establecimiento notaron comportamientos sospechosos por parte de los dos visitantes dentro del local. Al darles seguimiento a través de las cámaras y de forma presencial, los trabajadores confirmaron la maniobra ilícita y decidieron intervenir de inmediato para impedir que se retiraran del lugar con los productos sustraídos.

Las imágenes del procedimiento que se viralizaron

La secuencia completa de la detención fue grabada por testigos y empleados del comercio, convirtiéndose rápidamente en tendencia en las redes sociales. En el video se aprecia el tenso momento en que el personal del local confronta a los turistas, inspecciona sus pertenencias y constata la presencia de los artículos que pretendían llevarse sin abonar.

Ante la evidencia irrefutable, las autoridades policiales locales se hicieron presentes en el establecimiento para formalizar el procedimiento de aprehensión. La pareja de argentinos quedó a disposición de la Justicia tailandesa, que iniciará las actuaciones correspondientes en el marco de las estrictas leyes contra el delito de hurto que rigen en el país asiático.