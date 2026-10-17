Recoger moluscos tiene riesgos en Caleta Córdova, Km 3 y Rada Tilly

La Secretaría de Pesca de Chubut prohibió su recolección tras detectar niveles elevados de toxina paralizante.

La Secretaría de Pesca de Chubut decretó una veda total para la extracción de moluscos bivalvos y gasterópodos (caracoles) en la zona norte del Golfo San Jorge, tras detectarse niveles elevados de Toxina Paralizante de Moluscos (TPM) en muestras analizadas.

La medida fue oficializada este viernes, a partir de un informe del Departamento de Bromatología del Laboratorio de Salud Ambiental. Los análisis detectaron valores superiores a las 400 Unidades Ratón (UR), un indicador utilizado para medir la toxicidad de estas especies.

Según lo informado por las autoridades, los moluscos de la zona afectada no son aptos para el consumo humano, por lo que se dispuso la prohibición de extracción de todas las especies comprendidas en la medida.

La restricción comprende sectores de la zona norte del Golfo San Jorge, dentro de la jurisdicción de Chubut. Entre los puntos de muestreo y localidades mencionados se encuentran: Rada Tilly; Playa Belvedere; Caleta Córdova y Kilómetro 3.

La toxina paralizante de moluscos puede representar un riesgo grave para la salud humana. Por eso, las autoridades recomendaron respetar la veda y evitar el consumo de ejemplares recolectados en la zona mientras se mantenga vigente la restricción.

La circular lleva las firmas de Diego A. Brandán, secretario de Pesca de Chubut, y de Paola Ciccarone, directora de Coordinación Pesquera y Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca.