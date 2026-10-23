El boleto costará $1.975 en noviembre y rondaría los $2.300 en febrero

El boleto del transporte público de pasajeros de Comodoro Rivadavia tendrá un aumento escalonado en dos tramos. La primera actualización llevará la tarifa a $1.975 a partir del 1 de noviembre, mientras que para febrero se prevé un nuevo incremento que ubicaría el valor del pasaje en torno a los $2.300.

El concejal Ariel Montenegro explicó que el esquema surgió de las negociaciones entre el bloque Arriba Chubut y el Ejecutivo municipal, con el objetivo de reducir el impacto de la suba en el bolsillo de los pasajeros.

Según detalló el edil, la propuesta inicial del Ejecutivo contemplaba llevar el boleto a $2.400. Sin embargo, desde su bloque trabajaron para moderar el incremento y acordar una implementación en dos etapas, en lugar de los tres tramos que se habían considerado anteriormente.

“Nosotros, como bloque Arriba Chubut, estuvimos trabajando en buscar la manera de mermar esto”, sostuvo Montenegro al referirse a las gestiones para alcanzar un esquema tarifario que amortigüe el impacto económico sobre los usuarios.

En ese sentido, el concejal del oficialismo advirtió que el aumento tendrá consecuencias en la economía de quienes utilizan diariamente el servicio y consideró que una actualización progresiva desde 2024 podría haber evitado una suba tan pronunciada.

“Si lo hubiésemos implementado a partir del 2024 y de forma polinómica, quizás el impacto al bolsillo del usuario no hubiera sido tan duro”, afirmó.

Además, aclaró que la tarifa de $1.975, prevista para el 1 de noviembre, podría comenzar a aplicarse aproximadamente 15 días después, debido a los plazos administrativos y operativos necesarios para implementar el nuevo valor.

Montenegro también se refirió a los planteos que los vecinos realizaron durante la audiencia pública sobre el funcionamiento del transporte urbano. Entre las principales demandas mencionó el estado de las garitas, la necesidad de modificar determinados recorridos y la posibilidad de recuperar trayectos que funcionaban con la empresa anterior.

El edil señaló que existe predisposición por parte de la responsable del área para analizar las solicitudes y aseguró que los reclamos fueron trasladados al Ejecutivo municipal para avanzar en posibles respuestas.

Asimismo, mencionó que uno de los objetivos de la gestión es fomentar el uso del transporte público y avanzar con la implementación del sistema de boleto combinado.

Otro de los puntos pendientes está relacionado con las modificaciones del contrato de la nueva empresa prestataria, en particular con la incorporación de 26 unidades que todavía no se encuentran en servicio.

De acuerdo con Montenegro, la demora también repercute en la situación laboral, ya que detrás de esos vehículos hay puestos de trabajo para choferes que aún esperan una definición.