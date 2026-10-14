Viajar entre Comodoro y Rada Tilly ahora cuesta $3.935

Expreso Rada Tilly comunicó los nuevos precios que deberán pagar los pasajeros tras la actualización del cuadro tarifario.

Expreso Rada Tilly S.R.L. anunció nuevos valores para sus servicios y comunicó la actualización del cuadro tarifario a través de una publicación dirigida a sus pasajeros.

“Buen día, estimados pasajeros. Debemos informar los nuevos valores del cuadro tarifario según la Disposición 41/2026”, expresó la empresa en el aviso difundido.

De acuerdo con el cuadro publicado, el viaje entre Rada Tilly y Comodoro Rivadavia pasará de $3.577 a $3.935.

En tanto, el tramo Rada Tilly–avenida Yrigoyen y Constituyentes, correspondiente al boleto mínimo, tendrá un nuevo valor de $2.920, frente a los $2.654 anteriores.