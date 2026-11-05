El operativo que permitió la captura del fugitivo tuvo lugar en la ciudad cordillerana de Villa La Angostura.

Detuvieron en Neuquén a un hombre con pedido de captura vigente de Chubut

La Policía de la provincia de Neuquén atrapó a un hombre con pedido de captura vigente. La detención ocurrió durante un operativo de control vehicular realizado por el Destacamento Nahuel Huapi.

Gracias a estas diligencias, se logró la demora del sujeto que registraba un pedido de captura vigente requerido por la Justicia de la provincia del Chubut.

De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad, el procedimiento se desarrolló este martes 3 de noviembre, alrededor de las 23 cuando efectivos del Destacamento Nahuel Huapi, dependiente de la Comisaría 28° de Villa La Angostura, identificaron un automóvil BMW 530i.

A bordo del vehículo, circulaban tres hombres mayores de edad, todos domiciliados en General Roca, provincia de Río Negro.

Identificación y detención

Al momento de realizar las verificaciones de rutina, y mediante consultas realizadas a través de la Oficina de Análisis Criminal, se constató que uno de los acompañantes registraba un pedido de captura vigente en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Dicha solicitud había sido emitida por la Justicia de la provincia de Chubut en el marco de una causa por tentativa de robo agravado y violación de domicilio.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a dar cumplimiento a la medida judicial y concretaron la detención del hombre, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Tres años de prisión efectiva

Posteriormente, tras la audiencia judicial, se dispuso que el sujeto permanezca alojado en una dependencia policial por un plazo máximo de diez días, hasta que se concrete su traslado a la provincia del Chubut.

Una vez allí, deberá cumplir una pena de tres años de prisión efectiva en una unidad carcelaria.