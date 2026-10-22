El Concejo tratará la ampliación del pluvial de la Brown

Ampliación de un pluvial y pavimentación de Héroes de Malvinas: dos proyectos del Ejecutivo ingresaron en la sesión del Concejo Deliberante radatilense.

En la sesión de este jueves ingresaron para su tratamiento en el Concejo Deliberante de Rada Tilly dos proyectos de ordenanza presentados por el Ejecutivo Municipal para avanzar con obras destinadas a mejorar la infraestructura urbana y dar respuesta a necesidades concretas de la ciudad.

Una de las iniciativas autoriza la ampliación del sistema de drenaje pluvial de la Sección E, con el objetivo de mejorar la evacuación del agua durante lluvias intensas y reducir el riesgo de desbordes y anegamientos en sectores que presentan dificultades cuando se registran precipitaciones importantes.

La nueva conducción se desarrollará por la avenida Almirante Brown hasta avenida Armada Argentina y continuará hasta el sector de descarga sobre la costa. Esta obra permitirá aliviar la carga del sistema existente, especialmente en las inmediaciones de las intersecciones de las calles Coronel Leonardo Rosales con Lago Chico y Lago de los Cisnes.

El segundo proyecto incorpora la pavimentación de la avenida Héroes de Malvinas, entre las calles 24 de Julio y 9 de Julio, y su vinculación con la avenida 10 de Junio, en el barrio Peñí.

La intervención permitirá completar la red vial pavimentada de ese sector, mejorar su conexión con el resto de la ciudad y favorecer la circulación y la seguridad vehicular. El proyecto forma parte del Programa de Pavimentación Municipal 2026 y podrá ejecutarse por etapas.