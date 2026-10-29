El sector había sido sometido a una limpieza profunda y ahora encontraron electrodomésticos en desuso, plásticos, bolsas y otros residuos.

Denuncian la aparición de un nuevo basural en la zona del Farallón

Desde Comodoro Turismo manifestaron su preocupación y rechazo ante la aparición de un nuevo basural en la zona del Farallón, uno de los espacios naturales más representativos de Comodoro Rivadavia, que había sido limpiado en profundidad pocas semanas atrás.

En el lugar se encontraron electrodomésticos en desuso, plásticos, bolsas, telas y residuos de distinto tipo, depositados de manera irregular en medio del paisaje natural.

Según informaron desde el organismo, el sector fue intervenido el pasado 26 de agosto con una limpieza profunda y recibió nuevas tareas de mantenimiento durante septiembre, como parte de las acciones destinadas a poner en valor los espacios que forman parte de los recorridos turísticos de la ciudad.

La acumulación de basura no solo deteriora el paisaje y afecta la imagen de Comodoro Rivadavia ante vecinos y visitantes, sino que también representa un riesgo para la flora y fauna nativa, además de poner en peligro a quienes transitan por la zona.

Ante esta situación, Comodoro Turismo solicitó la colaboración de la ciudadanía para visibilizar la problemática y generar conciencia sobre la importancia de preservar los espacios naturales.

Asimismo, instó a los vecinos y vecinas a utilizar los canales habilitados para la disposición de residuos voluminosos, con el objetivo de evitar que este tipo de desechos terminen en lugares que forman parte del patrimonio natural de la ciudad.

Desde el organismo municipal remarcaron que el cuidado de los paisajes que identifican a Comodoro Rivadavia es una responsabilidad compartida y apelaron al compromiso de la comunidad para mantener estos espacios en condiciones.